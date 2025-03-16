Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain'e rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu, film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon Prime ve Gain hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yayımladığı açıklamada, bu platformların ‘rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalar yoluyla kanunlarını ihlal ettiğine yönelik ön araştırma yürüttüğünü kaydetti.

Elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitlerin ciddi ve yeterli bulduğunu belirten Kurum, bu nedenle ön araştırmanın soruşturmaya döndüğünü aktardı.

Soruşturma kapsamında yürütülecek incelemeye ilişkin bilgi verin Kurum şunları kaydetti:

"Açılan soruşturma kapsamında, Netflix'in, içeriklere yönelik lisans anlaşmaları kapsamında yapımcı/dağıtıcılar/telif hakkı sahipleri ve yetenek kadrosuna dahil kişilere yönelik münhasırlık koşulları ileri sürerek, Türkiye'de faaliyet gösteren yapımcılar veya orijinal içeriklerde yer alan oyuncu gibi yetenek kadrosuna dahil kişiler arasında ayrımcılık yapmak, platformda kendi orijinal yapımlarını bağımsız yapımcıların yapımları aleyhine kayırmak gibi davranışlar aracılığıyla hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında kanunu ihlal edip etmediği araştırılacak.

Ayrıca, Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain'in yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettiği münhasır anlaşmalar, diğer rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalar yoluyla kanunu ihlal edip etmediği incelenecek."

Bu arada, kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

(HA)