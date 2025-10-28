TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 28 Cotmeh 2025 06:57
 ~ Nûkirina Dawî: 28 Cotmeh 2025 07:08
2 xulek Xwendin

Neteweyên Yekbûyî: Vekişîna PKKê pêngaveke girîng e ji bo aştiyê

Stephane Dujarric got, "Em ji daxuyaniya PKKyê ya ku eşkere kiriye ku hêzên xwe ji Tirkiyeyê vedikişîne Îraqê agahdar in."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Neteweyên Yekbûyî: Vekişîna PKKê pêngaveke girîng e ji bo aştiyê
Berdevkê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Stephane Dujarric/Wêne: Rûdaw

Berdevkê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Stephane Dujarric eşkere kir ku vekişina gerîlayên PKKyê pêgaveke girîng e ji bo aştiyê

Dujarric biryara PKKyê ya vekişandina hêzên xwe ji Tirkiyeyê ji Rûdawê re nirxandiye û weke "pêngaveke girîng a ber bi çareseriyeke aştiyane ve" bi nav kir.

Li gorî nûçeya Rûdawê Stéphane Dujarric diyar kiriye ku Sekreterê Giştî pêşketinên derbarê PKKyê gelekî ji nêz ve dişopîne.

Stephane Dujarric destnîşan kiriye û gotiye, "Em ji daxuyaniya PKKyê ya ku eşkere kiriye ku hêzên xwe ji Tirkiyeyê vedikişîne Îraqê agahdar in."

Berdevkê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî amaje bi pêvajoya çareseriyê jî kir û wiha got:

“Belê. Bê guman Sekreterê Giştî gelekî ji nêz ve pêşketinên derbarê Partiya Karkerên Kurdistanê û biryara wê ya danîna çekan û xwefesixkirinê dişopîne. Em ji daxuyaniya PKKyê ya ku diyar kiriye ku hêzên xwe ji Tirkiyeyê vedikişîne Îraqê agahdar in. Ev biryar, eger bê pêkanîn, dê bibe pêngaveke din a girîng a ber bi çareseriyeke aştiyane ya vî şerê demdirêj. Sekreterê Giştî hemû aliyên pêwendîdar teşwîq dike ku bi niyeta pak ber bi pêkanînê ve biçin.”

Tevgera Azadiya Kurd roja Yekşemê, 26ê Cotmehê, ragihand ku wan dest bi vekişandina hemû hêzên xwe ji nav sînorên Tirkiyeyê kiriye. Di daxuyaniyekê de ku ji hêla rêveberiya Tevgera Azadiya Kurd ve hatiye îmzekirin, tekez kir ku ev biryar bi erêkirina Abdullah Öcalan hatiye dayîn.

(AEK/AY)

*Çavkanî: Rudaw

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Neteweyên Yekbûyî (NY) PKK Kurd
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê