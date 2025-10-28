Neteweyên Yekbûyî: Vekişîna PKKê pêngaveke girîng e ji bo aştiyê

Berdevkê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Stephane Dujarric eşkere kir ku vekişina gerîlayên PKKyê pêgaveke girîng e ji bo aştiyê
Dujarric biryara PKKyê ya vekişandina hêzên xwe ji Tirkiyeyê ji Rûdawê re nirxandiye û weke "pêngaveke girîng a ber bi çareseriyeke aştiyane ve" bi nav kir.
Li gorî nûçeya Rûdawê Stéphane Dujarric diyar kiriye ku Sekreterê Giştî pêşketinên derbarê PKKyê gelekî ji nêz ve dişopîne.
Stephane Dujarric destnîşan kiriye û gotiye, "Em ji daxuyaniya PKKyê ya ku eşkere kiriye ku hêzên xwe ji Tirkiyeyê vedikişîne Îraqê agahdar in."
Berdevkê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî amaje bi pêvajoya çareseriyê jî kir û wiha got:
“Belê. Bê guman Sekreterê Giştî gelekî ji nêz ve pêşketinên derbarê Partiya Karkerên Kurdistanê û biryara wê ya danîna çekan û xwefesixkirinê dişopîne. Em ji daxuyaniya PKKyê ya ku diyar kiriye ku hêzên xwe ji Tirkiyeyê vedikişîne Îraqê agahdar in. Ev biryar, eger bê pêkanîn, dê bibe pêngaveke din a girîng a ber bi çareseriyeke aştiyane ya vî şerê demdirêj. Sekreterê Giştî hemû aliyên pêwendîdar teşwîq dike ku bi niyeta pak ber bi pêkanînê ve biçin.”
Tevgera Azadiya Kurd roja Yekşemê, 26ê Cotmehê, ragihand ku wan dest bi vekişandina hemû hêzên xwe ji nav sînorên Tirkiyeyê kiriye. Di daxuyaniyekê de ku ji hêla rêveberiya Tevgera Azadiya Kurd ve hatiye îmzekirin, tekez kir ku ev biryar bi erêkirina Abdullah Öcalan hatiye dayîn.
(AEK/AY)
*Çavkanî: Rudaw