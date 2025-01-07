Netanyahu'ya Türkiye raporu: Olası bir savaşa hazırlıklı olunmalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetimine yeni bir rapor sundu. Raporda, Türkiye ile "olası bir savaşa" hazırlıklı olunması gerektiği ifade edildi.

AA’nın The Jerusalem Post gazetesine dayandırdığı habere göre, Nagel Komitesi'nin hazırladığı rapor, dün (6 Ocak Pazartesi) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunuldu.

Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği vurgulanan raporda, söz konusu durumun İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği belirtildi.

Raporda, “Suriyeli grupların Türkiye ile ittifak kurarak İsrail'in güvenliğine yönelik yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riski bulunduğu ve Suriye'den gelen tehdit İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hal alabilir" değerlendirmesi yapıldı.

Nagel Komitesi'nin hazırladığı raporda, diğer bölgesel tehditlerin yanı sıra 'Türkiye'nin yarattığı zorluklarla' başa çıkabilmek için savunma bütçesinin gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 milyar şekele (yaklaşık 4,14 milyar dolar) kadar arttırılması önerildi.

Raporda yer alan tavsiyeler Komite, Türkiye ile olası bir çatışmaya hazırlanmak için şu önerilerde bulundu: Gelişmiş silahlar: İsrail'in uzun menzilli saldırı yeteneklerini güçlendirmek için ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular edinmek. Hava savunma sistemleri: Demir Kubbe, Davut'un Sapanı, Ok (Arrow) sistemleri ve yeni faaliyete geçen Demir Işın lazer tabanlı savunma sistemi dahil olmak üzere çok katmanlı hava savunma yeteneklerinin geliştirilmesi. Sınır güvenliği: Ürdün Vadisi boyunca, Ürdün ile olası diplomatik sonuçlarına rağmen, İsrail'in savunma stratejisinde önemli değişime işaret edecek güçlendirilmiş bir güvenlik bariyeri inşa edilmesi.

Netanyahu, kendisine sunulan rapora ilişkin, "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır en büyük tehdidimizdi ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır" dedi.

(RT)