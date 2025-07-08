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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 09:30
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 16:23
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Netanyahu ve Trump’tan Mamdani'ye ‘uyarı’

İki lider, Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarını uygulayacağını söyleyen Zohran Mamdani’yi açıkça tehdit etti. Trump, “Uslu dursa iyi olur, yoksa başı belaya girer” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Netanyahu ve Trump’tan Mamdani'ye ‘uyarı’
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dünkü (7 Temmuz) ABD ziyareti sırasında Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Netanyahu, New York Belediye Başkanı seçilirse kendisini Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararınca tutuklayabileceğini söyleyen Müslüman sosyalist aday Zohran Kwame Mamdani'nin sözlerine, "(New York'a) Oraya Başkan Trump ile beraber gideceğim," diye karşılık verdi.

Zohran Mamdani kimdir?
Zohran Mamdani kimdir?
8 Temmuz 2025

Trump da Mamdani hakkındaki eleştirilerini yinelerek Mamdani'nin 4 Kasım'daki seçimleri kazansa bile Beyaz Saray'a ihtiyaç duyacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Trump, "Her şey Beyaz Saray'dan geçiyor. Beyaz Saray aracılığıyla paraya ihtiyacı var. Uslu dursa iyi olur, yoksa başı büyük belaya girer," diye konuştu.

Mamdani'nin ön seçimi kazanması

ABD'de açıklanan resmî sonuçlara göre, New York'ta 2 Temmuz'da düzenlenen Demokrat Parti’nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani kazandı.

33 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı olacak.

Mamdani, 2024'te katıldığı bir televizyon programında, Netanyahu'nun New York’a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya, "Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu'yu tutuklardı. Bu, uluslararası hukukla tutarlı değerlere sahip bir şehir. Artık davranışlarımızın da bu değerlere uygun olması gerekiyor," ifadeleriyle yanıt vermişti.

Sunucunun, "ABD, UCM'ye taraf olmasa bile mi?" sorusuna Mamdani, "Bu adımı atarak federal yönetimde eksik olan liderliği göstermenin zamanı geldiğini açıkça ifade etmeliyiz," diye karşılık vermişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Zohran Kwame Mamdani donald trump benjamin netanyahu israil-abd New York ABD seçimleri
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