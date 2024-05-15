Netanyahu ve Savunma Bakanı çatışıyor: "Gazze'yi biz mi yönetelim, Filistinliler mi ?"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde uzun süredir Hamas'a alternatif bir yönetim yapısı kurulmasını istediğini ancak yanıt alamadığını belirtti. Gallant, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğu açıklamalarına tepki gösterdi.

Gallant: "Gazze'de 'askeri-sivil' bir

[karma] yönetim İsrail için tehlikeli"

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir." dedi.



Gazze'de askeri bir yönetim kurulmasını kabul etmeyeceğini dile getiren Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını [resmen] ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulundu.

Yeshiwa World News'un ayrıntılı haberinde Gallant'ın alternatif bir iktidar olmadıkça "geriye sadece iki kötü seçenek kalıyor" dediği kaydedildi: "Gazze'de ya Hamas yönetimi ya da İsrail askeri yönetimi."

Gallant, “Gazze'de İsrail askeri yönetimi kurulmasına onay vermeyeceğim. İsrail Gazze'de sivil yönetim de kurmamalıdır" dedi ve Gazze'yi Arap ülkelerinin desteğini alan "Filistinli unsurlar"ın yönetmesi gerektiğini ileri sürdü.

Netanyahu savunma bakanına

sosyal medyadan yanıt verdi

İsrail Başbakanı Gallant'ın eleştirilerine sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı video kaydıyla yanıt verdi.



Ordunun Hamas'a karşı savaşı sürdürdüğünü vurgulayan Netanyahu, "Hamas var olduğu sürece başka hiç bir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle [bir] Filistin Yönetimi değil." dedi.



Netanyahu gün içinde yayımladığı Gallant'ın yanıt verme gereğini hissettiği başka bir video kaydında İsrail'in aylardır Hamas sonrasında Gazze'nin nasıl yönetileceğine ilişkin sorularla uğraştığını öne sürmüştü.



Bu kayıtta Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak yönetmediği netleşene kadar, hiçbir aktör[ün] kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayaca[ğını]" iddia etmişti.



Netanyahu, Gazze'deki "sivil yönetim" meselesine çözüm bulmak için çalışan hükümetinin çalışmalarının bir kısmının gizlice gerçekleştirilmekte olduğunu ileri sürmüştü.

(AEK)