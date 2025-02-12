Netanyahu: Rehineler cumartesi günü serbest bırakılmazsa ateşkes bitecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli rehineleri 15 Şubat Cumartesi öğlene kadar serbest bırakmaması durumunda ateşkesin sona ereceğini açıkladı.

Hamas pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in "iki taraf arasındaki kırılgan ateşkes anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini" belirterek önümüzdeki cumartesi üç İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını erteleyeceğini duyurdu.

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Netanyahu ise dün akşam (11 Şubat) yaklaşık dört saat süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Hamas rehinelerimizi cumartesi öğlene kadar iade etmezse ateşkes sona erecek ve İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'a karşı nihai bir zafer kazanana kadar yoğun çatışmalara geri dönecek" dedi.

Kararın oy birliğiyle alındığını söyleyen Netanyahu, kalan 76 rehinenin tamamının mı, yoksa sadece bu cumartesi serbest bırakılması beklenen üç kişinin mi serbest bırakılmasını istediği konusuna değinmedi.

BBC'nin aktardığına göre; İsrailli Bakan Miri Regev, kabine toplantısında çok net bir karar alındığını belirtti ve "Cumartesi günü herkes serbest bırakılacak" dedi.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesine konuşan İsraili bir yetkili de kabinenin tamamının "tüm rehinelerin serbest kalması talebi" noktasında birleştiğini belirtti.

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Netanyahu konuşlanma emri verdi

Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze Şeridi içinde ve çevresinde konuşlanma emri verildiğini de belirtti.

Hamas ise "ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya devam ettiklerini" açıklarken, yaşanan karmaşa ve gecikmelerden İsrail yönetimini sorumlu tuttu.

Öte yandan İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasını askıya almasından Netanyahu'nun sorumlu olduğunu söyledi.

Ne olmuştu? Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 10 Şubat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hafta sonu yapılması beklenen esir takasını ertelediklerini duyurdu. Ebu Ubeyde, "15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail taahhütlerine uyana ve geçmiş haftalardaki sorumluluklarını geriye dönük olarak telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini" belirtti. Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasının maddelerine uyması halinde, kendilerinin de bu maddelere bağlı kalacaklarını ifade etti. Hamas'ın açıklamasının hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ı tehdit etti. Hamas'ın "cumartesi günü saat 12'ye kadar" tüm rehineleri serbest bırakmasını talep eden Trump, "Aksi halde kıyamet kopacak" dedi. Trump, Hamas tüm rehineleri serbest bırakmazsa, İsrail'in ateşkesi iptal etmesi gerektiğini de belirtti. Netanyahu ise kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Trump'ın açıklaması sonrasında konuşan bir Hamas sözcüsü, Trump İsrailli rehinelerin iadesini istiyorsa "her iki tarafın da saygı göstermesi gereken bir anlaşma olduğunu hatırlaması gerektiğini" söyledi. Anlaşma 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi İsrail ile Hamas, 15 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacaktı. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyordu. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacaktı.

(RT)