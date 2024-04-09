Netanyahu, Refah’a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya hesabından, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması ve “Hamas’a karşı zaferi” amaçladıklarını belirten Netanyahu, bunun için de Refah’a saldırının gerekli olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, İsrail’in saldırılarından kaçarak yerinden edilen 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah’a kara saldırısına ilişkin, “Bu olacak, bir tarih var” dedi.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinden çekildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant önceki gün, ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini açıklamıştı.

ABD: Kara operasyonu bize bildirilmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Refah operasyonu için tarih belirlendiği açıklamasına ilişkin konuştu.

Kara operasyonuna ilişkin bilgilendirilmediklerini belirten Miller, "Henüz Refah'ta bulunan 1,5 milyon siville alakalı güvenilir bir plan sunduklarını görmedik" dedi.

Refah'a yönelik geniş çaplı bir operasyonun “siviller üzerinde kötü etkileri olacağını” söyleyen Miller, bunun da İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

Miller, "Onlara (İsrail), hala Refah'ta kalan Hamas'ı yenmek ve meşru hedefe ulaşmak için daha iyi bir yol olduğunu düşündüğümüzü açıkça belirttik" diye konuştu.

Beyaz Saray, dün, ABD ile İsrail heyetleri arasında bu hafta Washington'da yapılması beklenen Refah görüşmelerinin "devam eden ateşkes müzakereleri" nedeniyle bir kez daha ertelendiğini bildirmişti.

Refah kenti hakkında Gazze'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı. Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)