Netanyahu, Refah kentine saldırmakta ısrarlı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Gazze'deki saldırıları ve Hamas ile rehine takası anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

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Ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden Netanyahu, şöyle konuştu:

"İsrail'in Refah dahil mutlak zafere kadar savaşacağını açıkça ifade ediyorum. Refah'ta hareket etmemizi engellemek isteyen herkes aslında bize savaşı kaybetmemizi söylüyor. Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim."

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“Anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz”

Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılsa dahi saldırıları durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, "Herkes rehine anlaşması için ek anlaşma istiyor. Ben de istiyorum. Bunu başarabilirsek iyi olur ancak anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz" dedi.

Filistin devletinin tanınması konusunda "gelecekteki dayatmalara boyun eğmeyeceklerini" savunan Netanyahu, "Kabinede de açıkça belirttim ve bir kez daha açıklayacağım. Çözüme ancak önkoşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılacaktır" diye konuştu.

Rehine anlaşması için müzakere durduruldu

Rehinelerin serbest bırakılmasının sağlanması için "güçlü askeri baskı ve çok sıkı müzakereler yürüttüklerini " söyleyen Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasını sağlayacak olası bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin Hamas'ın "hayal ürünü" talepleri nedeniyle durdurulduğunu iddia etti.

Netanyahu, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz, ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz" diye konuştu.

İsrail saldırılarından önce Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah kenti yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı. Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)