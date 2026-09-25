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YT: Yayın Tarihi: 25.09.2026 09:45 25 Eylül 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.09.2026 09:55 25 Eylül 2026 09:55
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Netanyahu protestosunda Susan Sarandon ve Hannah Einbinder’e gözaltı

İki oyuncu, Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler’deki konuşması öncesinde New York’ta düzenlenen protestoda gözaltına alındı. NBC New York, eylemde gözaltına alınanların daha sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Netanyahu protestosunda Susan Sarandon ve Hannah Einbinder’e gözaltı
Fotoğraf: Dean Moses / Instagram
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Oyuncular Susan Sarandon ve Hannah Einbinder, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasını protesto etmek için 24 Eylül’de New York’ta düzenlenen eylemde gözaltına alındı. Polis, BM merkezi yakınındaki protestoya Netanyahu’nun konuşması öncesinde müdahale etti.

Barış İçin Yahudi Sesi’nin (Jewish Voice for Peace) düzenlediği eylemde, “İsrail’i silahlandırmayı bırakın” ve “Soykırımı durdurun” yazılı pankartlar taşındı. New York Polis Departmanı sözcüsü, eylemcilerin bir kavşağı trafiğe kapattığını, dağılmaları yönündeki uyarılara uymayanların gözaltına alındığını söyledi.

Eylemde Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ve Hannah Einbinder de vardı. İki oyuncunun kelepçelenerek polis tarafından götürüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Eylemde gözaltına alınanların tamamı daha sonra serbest bırakıldı.

Einbinder: “Susmanın bedeli daha ağır”

Her iki oyuncu da İsrail’in politikalarına yönelik eleştirileri ve Filistin’e destek açıklamalarıyla biliniyor. Einbinder, Cannes Film Festivali’nde Filistin hakkında konuşmanın kariyerine olası etkilerine ilişkin şunları söylemişti:

“Susmanın bedeli daha ağır, biliyor musunuz? Susmak insana daha fazla yük getiriyor; önceliklerinizi doğru belirlemeniz gerekiyor. Benim küçük kariyerimin tek bir insanın hayatıyla bile kıyaslanabileceğini düşünmüyorum. Bu bir sorumluluk ve her zaman sesimi yükselteceğim.”

Sarandon: “Beni işe almamalarını söyleyen ajanslar var”

Sarandon da eylül ayında Venedik Film Festivali’nde yaptığı açıklamada, Filistin’e desteğinin meslek hayatını etkilediğini anlatmıştı:

“Yakın zamanda da elimden alınan filmler oldu, çünkü hâlâ insanlara beni işe almamalarını söyleyen ajanslar var. Ama güç ilişkileri böyle. İnsanlar arasında, özellikle de uluslararası alanda, kabul gördüğümü hissediyorum.”

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