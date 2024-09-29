Netanyahu: Nasrallah'ın öldürülmesi emrini ben verdim

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada saldırı emrini verdiğini söyledi.

Netanyahu, "Nasrallah'ın öldürülmesi, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için temel şarttı" dedi.

Netanyahu, "sayısız İsraillinin ve çok sayıda Amerikan ve Fransız vatandaşının öldürülmesinden sorumlu bir katil ile hesaplaştıklarını" belirtti.

"İran'ın kötülük ekseninin ana motoruydu" diyen Netanyahu, Nasrallah'ın ve yardımcılarının 'İsrail'i yok etme planının mimarları' olarak tanımladı.

Hizbullah: Nasrallah İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Netanyahu, konuşmasının devamında "O sadece İran tarafından harekete geçirilmedi. Birçok durumda İran'ı harekete geçirdi. Nasrallah'ın öldürülmesi, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için temel şarttı. Nasrallah hayatta olduğu sürece, Hizbullah'ın yeteneklerini hızla rehabilite edebilirdi. Ben de emri verdim ve Nasrallah artık bizimle değil” dedi.

"Bölgedeki güç dengesini değişecek"

Nasrallah'ın öldürülmesinin Lübnan sınırından tahliye edilenler ve Gazze'deki İsrailli rehinelerin dönmesini sağlayacağını iddia eden Netanyahu, "Sadece kuzey sakinlerinin evlerine dönmesini değil, aynı zamanda güneydeki esirlerimizin geri dönmesini ilerletecek ve önümüzdeki yıllarda bölgedeki güç dengesini değiştirecek bir adımdı. Önümüzdeki günlerde önemli zorluklarla karşılaşacağız ve bunların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

İsrail: Nasrallah'ın bulunduğu yere yaklaşık 80 ton patlayıcı atıldı

"Tüm Orta Doğu'yu vurabiliriz"

“Tüm Orta Doğu ülkelerini vurabileceklerini” söyleyen Netanyahu, şunları söyledi: "Bize saldıranlara biz de saldıracağız. İran'da ya da Orta Doğu'da İsrail'in uzun kolunun ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur ve bugün bunun ne kadar doğru olduğunu biliyorsunuz. Bir yıl önce düşmanlarımız bize saldırdı ve İsrail'in yok olma yolunda ilerlediğini düşündüler. Bir yıl sonra, saldırı üstüne saldırı, başarı üstüne başarı, umutlarının nasıl kırıldığını anladılar.”

Hamaney, Hizbullah’a desteğini açıkladı

(RT)