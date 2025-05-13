Netanyahu: "İsrail ordusu tüm gücüyle Gazze'ye girecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden salı günü yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Hamas'ı yenilgiye uğratma çabalarını sonucuna vardırmak üzere önümüzdeki günlerde "tam güçle" Gazze'ye girecek.

İsrail Genelkurmay Başkanı'nın ordunun on binlerce yedek askeri silah altına çağırdığını duyurmasının ardından geçtiğimiz hafta başında yapılan oylamada Kabine Gazze'yi işgal planını onaylamıştı. Ordu yetkililerine göre, harekâtın ABD Başkanı Trump'ın dün başlayan bölge gezisinin sonlanmasının ardından başlaması bekleniyordu.

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Çin'in Şinhua haber ajansına göre, pazartesi günü yaralı yedek askerleri ziyaretinde yaptığı konuşmada Netanyahu, "tam zafer" için çabalarını sürdüreceğine ant içerek Hamas'ı ortadan kaldırma ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama hedeflerinin bir arada elde edileceğini ifade etti.

Netanyahu askerlere, "Sizin ruhunuzla tam bir zafere gidiyoruz. Hem Hamas'ı ortadan kaldırmak hem tüm rehinelerimizi serbest bıraktırmak için" dedi.

İsrail Başbakanı, Hamas yeni esir takası önerse bile, savaşı sonlandırma düşüncesini reddetti.

Netanyahu, "Hamas, '10 rehine daha serbest bırakmak istiyoruz,' diyebilir. Tamam, getirin. Onları alırız," dedi. "Ancak savaşı durdurmanın bir yolu yok. Belirli bir süre için ateşkes yapabiliriz, ancak sonuna kadar gideceğiz."

Netanyahu ayrıca İsrail'in Gazze sakinlerinin kenti terk etmesini kolaylaştırmak üzere bir idari çerçeve hazırladığını söyledi, ancak bu planın başarısının üçüncü ülkelerin Gazze'den çıkarılacak Gazzelileri kabul etmesine bağlı olduğunu ekledi. "Şu anda üzerinde çalıştığımız şey bu," dedi.

Açıklamada Netanyahu'nun fırsat verildiği takdirde Gazzelilerin "yüzde 50'den fazlasının evlerinden ayrılacağına" inandığı belirtildi.

(AEK)