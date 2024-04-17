Netanyahu: İran'la ilgili kendi kararımızı alacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü hükümet oturumu açılışında yaptığı konuşmasında, İran’la olan gerilime değindi.

“İsrail'in savunmasına açıklamaları ve eylemleriyle katkı yapan dost ülkelere” teşekkür eden Netanyahu, “Bizlere birçok öneri ve tavsiyede bulunuyorlar. Bunları takdir ediyorum ama şunu açıkça belirtmem gerekiyor. Kendi kararlarımızı alacağız ve İsrail devleti kendisini korumak için her şeyi yapacaktır” diye konuştu.

“Krizin derinleşmemesi isteği”

Netanyahu, ülkesini ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile "İran'ın saldırısına karşılığı" görüştü.

İsrail Başbakanlığı X hesabından yapılan paylaşıma göre Netanyahu, Batı Kudüs'te Baerbock ve Cameron ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in kendisini savunma hakkını koruduğu konusunda ısrarını" dile getirdi.

Netanyahu, İran'ın 13 Nisan'daki insansız hava aracı ve füze saldırısına karşı "eşi görülmemiş savunma için" İngiltere ve Almanya'ya teşekkür etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İngiltere ve Almanya'nın, İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vermesine itiraz etmediği aktarıldı. İki ülke dışişleri bakanlarının İsrailli muhataplarına, "krizin derinleşmemesi isteklerini" ilettiği de kaydedildi.

Ne olmuştu? İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili öldü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurdu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini açıkladı. İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırdı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını yazdı.

(AS)