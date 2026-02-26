ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
26.02.2026 09:34
 26.02.2026 09:38
1 dakika

Netanyahu ifadeye çağrıldı

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "gizli dosyaların sızdırılması" davasında ifade vermeye çağrılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı

Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın Bild gazetesine sızdırılan gizli belgelerin soruşturmasını engellemeye çalıştığı şüphesiyle açılan davada Başbakan Binyamin Netanyahu, ifade vererek ofisinden bilgilerin nasıl elde edildiğine ilişkin soruları yanıtlayacak.

İsrail Başsavcısı, polise dün Netanyahu'yu ifadeye çağırmak için izin verirken gizli bilgilerin sızdırılmadan önce nasıl elde edildiğine dair gizlilik kararı halen sürüyor.

Netanyahu'nun Başdanışmanı Braverman, hassas gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı "engelleme şüphesiyle" gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein da yeniden ifade vermeye çağrılmıştı.

'Gizli belgelerin sızdırılması' davası

Feldstein, 24 Aralık’ta KAN'a verdiği röportajda, Braverman'ın kendisini Gazze saldırıları sırasında gece geç saatlerde gizli bir toplantıya çağırdığını ve Başbakanlık Ofisi aleyhine yürütülen bir güvenlik soruşturmasını engellemek için kendisine bir anlaşma teklif ettiğini ileri sürmüştü.

Braverman, Netanyahu'nun ofisinde hassas dosyaların yönetiminden sorumlu, merkezi ve etkili bir isim olarak biliniyor.

Soruşturma dosyasına göre Feldstein, 2024 yılında Gazze Şeridi'ndeki esir takası müzakereleri sırasında düzenlenen gösterilere karşı kamuoyunu etkilemek amacıyla gizli bir belgeyi Alman gazetesi Bild'e sızdırma girişiminde bulunmuştu.

Feldstein, söz konusu gösterilerin müzakerelere zarar verdiğini ve Hamas'ı güçlendirdiğini savunmuştu.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
binyamin netanyahu İsrail Gazze
