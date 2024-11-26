Netanyahu Hizbullah'la ateşkes ilan ederken Gazze’de savaşı sürdürme sözü verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu salı günü hükümetinden Lübnan'da Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onaylamasını istediğini söyledi, ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının devam edeceğine söz verdi.

Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre, Netanyahu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının "Hizbullah'ı onlarca yıl geriye götürdüğünü" ve Gazze'ye odaklanıp Hamas'a yönelik baskıyı "yoğunlaştırmanın" zamanı geldiğini söyledi.

Netanyahu ayrıca Lübnan'daki ateşkesin İsrail'in "İran tehdidine odaklanmasını" sağlayacağını ve ABD'den beklenen gecikmiş bir silah sevkiyatını da hızlandıracağını söyledi.

Joe Biden: "Ateşkes Çarşamba 04:00'da yürürlüğe girecek" ABD Başkanı Biden, Salı günü Lübnan'da ABD'nin arabuluculuğunda varılan son ateşkesi selamladı ve bunu İsrail ve düşmanları arasında bir yılı aşkın bir zamandır süren bitmek bilmeyen savaşın ardından Orta Doğu'da barışı yeniden tesis etme fırsatı olarak niteledi. Biden, "Bugün varılan anlaşmaya göre, yarın yerel saatle sabah 4'te yürürlüğe girecek şekilde, Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar sona erecek," dedi. "Bu, çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi için tasarlandı. Hizbullah ve diğer terör örgütlerinden geriye kalanların, İsrail'in güvenliğini tekrar tehdit etmesine izin verilmeyecek - vurguluyorum, izin verilmeyecek." dedi. "Hamas'la da paralel bir ateşkes yapılmalı, Gazze'de çatışma bitmeli" Biden, İsrail ile Hamas arasında paralel bir ateşkes sağlamak için Mısır, Katar ve Türkiye nezdinde yeni bir çaba göstererek Gazze'deki çatışmaları sonlandıracağını söyledi. Biden, "Onlar da çatışmaların ve yerinden edilmelerin sona ermesini hak ediyor," dedi. "Gazze halkı cehennemi yaşadı. Dünyaları tamamen paramparça oldu. Gazze'de çok fazla sivil çok fazla acı çekti."

Lübnan parlamentosu çarşamba sabahı toplanıyor

Güvenlik kabinesinin ateşkes anlaşmasına desteğini aldıktan sonra televizyonda konuşan İsrail Başbakanı, salı ilerleyen saatlerde tüm bakanlarından onay isteyeceğini söyledi. Lübnan parlamentosunun da anlaşmayı görüşmek üzere çarşamba sabahı toplanması bekleniyor.

Netanyahu'nun konuşmasının ardından Lübnan Başbakanı Necib Mikati, uluslararası toplumun İsrail saldırılarını durdurmak ve "ateşkesi derhal uygulamak" üzere "hızla harekete geçmesi" gerektiğini söyledi.

Netanyahu'nun aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise, Güney Lübnan'da bir tampon bölge içermeyen ateşkes önerisini "tarihsel bir hata" olarak niteledi. X’teki hesabında "Lübnan'dan çekileceksek kendi emniyet kemerimiz olmalı," diye yazdı.

Anlaşmanın ayrıntıları

MEE'ye konuşan ABD ve Arap yetkililer ateşkesin başlangıçta 60 gün süreceğini ve İsrail güçlerinin Güney Lübnan'dan çekileceğini söyledi. Netanyahu da ateşkesin devamının "Lübnan'da ne olacağına" bağlı olacağını söyledi.

Kaynaklar, Hizbullah'ın sınır boyunca silahlı varlığını sonlandırmayı ve ağır silahları Litani Nehri'nin kuzeyine taşımayı kabul ettiğini söyledi.

Lübnan ordusunun Güney Lübnan'a konuşlanması bekleniyor ve en az beş bin asker, Fransız birlikleriyle takviye edilecek mevcut BM barış gücüyle sınır bölgesinde devriye gezecek.

Ateşkes planına göre ABD Lübnan'daki ayak izini derinleştirecek

Hizbullah ve İsrail arasındaki son büyük savaşı sona erdiren 2006 ateşkes anlaşmasının ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararı'nın uygulanmasını denetlemek üzere ABD ve Fransa'nın da yer alacağı bir uluslararası komite kurulacak.

Arap ve ABD'li yetkililer ABD'nin Lübnan'a teknik askeri danışmanlar konuşlandıracağını ve Lübnan ordusuna ek fon sağlayacağını söyledi.

Hizbullah henüz anlaşma konusunda yorum yapmadı.

Üst düzey bir ABD yetkilisi MEE'ye İsrail'in "şüpheli hareketler" tespit etmesi halinde Lübnan'a saldırma hakkının verilmeyeceğini söyledi.

İsrail uluslararası komite tarafından denetlenecek

İsrail, şüpheli gördüğü herhangi bir hareketi ABD liderliğindeki uluslararası komiteye bildirmek zorunda kalacak ve bu da Lübnan ordusuna gerekli eylemi yapması için bilgi verecek.

Lübnan ordusu, Litani Nehri'nin güneyindeki veya herhangi bir Lübnan bölgesindeki konumlarla ilgili bir şikayet aldıktan sonra harekete geçmezse, İsrail'in anlaşmayı geçersiz sayacağı ve Lübnan'a saldırılarını sürdüreceği bildiriliyor.

Ancak salı günü Netanyahu, İsrail'in "tam askeri hareket özgürlüğünü" koruyacağı ve "herhangi bir ihlale güçlü bir şekilde karşılık vereceği" konusunda ısrar etti.

Anlaşma ayrıca ABD'nin Lübnan ordusunu destekleme ve finanse etme yönündeki devam eden çabalarını derinleştirerek, tüm Lübnan toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmesini sağlayacak.

(AEK)