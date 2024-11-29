Netanyahu: Hizbullah ateşkesi bozarsa saldırılması talimatı verdim

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de esir takasını mümkün kılacak "geçici" bir ateşkese hazır olduğunu ancak saldırıları tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'e konuşan Başbakan Netanyahu, ABD ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan'da varılan ateşkese ve 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenledikleri Gazze'de olası esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre, Gazze’ye saldırıların sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirten Netanyahu ancak saldırılara "ara verebileceklerini" söyledi.

"Amaçladığımız şeyi başardık"

"Esirlerin serbest kalmasını sağlayabileceğimizi düşündüğümüzde Gazze'de ateşkese hazırım" diyen Netanyahu, Hamas'la bir esir takası anlaşması yapılması için koşulların önemli ölçüde iyileştiğini belirtti.

Lübnan'daki koşulların Gazze'dekinden farklı olduğunu öne süren Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı "ortadan kaldırdığını", Hizbullah’ın da yeniden silahlanmasını engellemeye çalıştığını söyledi.

ABD ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan'da varılan ateşkese de değinen Netanyahu "tam olarak amaçladıkları şeyi başardıkları" gerekçesiyle kabul ettiklerini savundu.

Lübnan'da ateşkesin "kısa sürebileceğini" öne süren Netanyahu, İsrail ordusuna Hizbullah'ın ateşkesi bozması halinde "şiddetli" saldırılara hazırlanma talimatı verdiğini söyledi.

Netanyahu, "Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde İsrail ordusuna şiddetli bir savaşa hazırlanma talimatı verdiğimi söyledim" dedi.

ABD'den yapılacak sevfikatlarda gecikme olmayacak

ABD'den İsrail’e silah sevkiyatı konusuna da değinen Netanyahu, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın kendisine İsrail'e yapılan sevkiyatlardaki gecikmelerin sona ereceğini söylediğini duyurdu. Netanyahu, "Başkan Trump, bana kesin bir dille, hiçbir silah (sevkiyatında) gecikme olmayacağını söyledi" diye konuştu.

18 Haziran’da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşan İsrail Başbakanı Netanyahu, dün de hükümet toplantısında, ABD’nin silah yardımlarında "çarpıcı bir düşüş" olduğunu savunmuştu.

Öte yandan faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkesin sağlandığı Lübnan'a yönelik saldırılara devam edilmesi çağrısı yaptı. Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'ta yaptığı konuşmada Lübnan ve Gazze'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Hizbullah'ın ateşkesi "ihlal ettiğini" ileri süren Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek Lübnan'a yönelik saldırıların sürdürülmesini istedi. Ben-Gvir, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin yeniden işgal edilmesini ve bölgede yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında buradan gönderilmesini savundu.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 26 Kasım'da Lübnan'da ateşkese varılmasına ilişkin oylamada "hayır" oyu veren tek bakan olmuştu.

(RT)