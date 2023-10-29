Netanyahu, Hamas saldırısından önce ordu ve istihbaratı sorumlu tuttu sonra özür diledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısındaki güvenlik zafiyetinin suçunu kendi üstünden atarak güvenlik güçlerine yükledi.

Sorumluluğu Şin-Bet (iç istihbarat), AMAN (askeri istihbarat) ve diğer güvenlik şeflerine atan Netanyahu kendisinin uyarılmadığını söyledi.

Netanyahu açıklamasıyla, başta ana muhalefet lideri, Yesh Atid Partisi Genel Başkanı Yair Lapid olmak üzere birçok kesimden tepki gördü.

Sabah saatlerinde paylaşımını silen Netanyahu özrü de diledi. “Hata yaptım. Basın toplantısından sonra söylediklerimin söylenmemesi gerekirdi. Bunun için özür diliyorum ve güvenlik güçlerinin tüm liderlerine tam destek veriyorum. Genelkurmay Başkanı'nı ve cephede bulunan, ülke için savaşan İsrail ordu komutanlarını ve askerlerini destekliyorum. Birlikte kazanacağız” dedi.

İstihbarat zafiyeti halen tartışma konusu

Hamas’ın 7 Ekim’de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu ilk günden itibaren İsrail’de güvenlik zafiyetini tartışması yaratmıştı.

İsrail istihbaratının böylesine yoğun hazırlık ve planlama gerektiren bir saldırıyı nasıl haber alamadığı, İsrail ordusunun nasıl bu kadar gafil avlanabildiğini hala tartışmanın konusu.

Netanyahu dün düzenlediği basın toplantısında ‘sorumluluk alıp almayacacağına’ dair soruya “Berbat bir zafiyet vardı, sonuna kadar araştırılacak. Ben dahil herkes bu konuda hesap vermek zorunda kalacak ama bunların hepsi savaştan sonra…” şeklinde yanıt vermişti.

Netanyahu, savaşın ilk günlerinde tüm istihbarat teşkilatlarının kendisine ve hükümete defalarca aynı yönde bilgi verdiğini savunmuştu.

(HA)