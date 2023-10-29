ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023 14:09
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2023 14:25
1 dk Okuma

Netanyahu, Hamas saldırısından önce ordu ve istihbaratı sorumlu tuttu sonra özür diledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas saldırılarına karşı kendisinin uyarılmadığını söyledi ve tapu ordu ile istihbarata attı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/29/netanyahu-hamas-saldirisindan-once-ordu-ve-istihbarati-sorumlu-tuttu-sonra-ozur-diledi.jpg

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısındaki güvenlik zafiyetinin suçunu kendi üstünden atarak güvenlik güçlerine yükledi.

Sorumluluğu Şin-Bet (iç istihbarat), AMAN (askeri istihbarat) ve diğer güvenlik şeflerine atan Netanyahu kendisinin uyarılmadığını söyledi.

Netanyahu açıklamasıyla, başta ana muhalefet lideri, Yesh Atid Partisi Genel Başkanı Yair Lapid olmak üzere birçok kesimden tepki gördü.

Sabah saatlerinde paylaşımını silen Netanyahu özrü de diledi. “Hata yaptım. Basın toplantısından sonra söylediklerimin söylenmemesi gerekirdi. Bunun için özür diliyorum ve güvenlik güçlerinin tüm liderlerine tam destek veriyorum. Genelkurmay Başkanı'nı ve cephede bulunan, ülke için savaşan İsrail ordu komutanlarını ve askerlerini destekliyorum. Birlikte kazanacağız” dedi.

İstihbarat zafiyeti halen tartışma konusu

Hamas’ın 7 Ekim’de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu ilk günden itibaren İsrail’de güvenlik zafiyetini tartışması yaratmıştı.

İsrail istihbaratının böylesine yoğun hazırlık ve planlama gerektiren bir saldırıyı nasıl haber alamadığı, İsrail ordusunun nasıl bu kadar gafil avlanabildiğini hala tartışmanın konusu.

Netanyahu dün düzenlediği basın toplantısında ‘sorumluluk alıp almayacacağına’ dair soruya “Berbat bir zafiyet vardı, sonuna kadar araştırılacak. Ben dahil herkes bu konuda hesap vermek zorunda kalacak ama bunların hepsi savaştan sonra…” şeklinde yanıt vermişti.

Netanyahu, savaşın ilk günlerinde tüm istihbarat teşkilatlarının kendisine ve hükümete defalarca aynı yönde bilgi verdiğini savunmuştu.

(HA)

Filistin-İsrail Savaşı aksa tufanı operasyonu demir kılıçlar operasyonu
Sayfa Başına Git