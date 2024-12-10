Netanyahu: Golan Tepeleri, sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'yle ilgili açıklama yaptı.

Düzenlediği basın toplantısında 1967’den bu yana İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri'ne ilişkin konuşan Netanyahu, "Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını" belirtti.

"Bugün herkes Golan'daki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor" diyen Netanyahu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki askeri varlığının ülkenin “güvenlik ve egemenliğini garanti altına aldığını" öne sürdü.

Netanyahu, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin 2019 yılında Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdığını hatırlatarak, Trump'a teşekkür etti.

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine dikkat çeken Netanyahu, "Dün Ortadoğu tarihinde yeni ve dramatik bir sayfa açıldı; Esed rejimi düştü" diye konuştu.

Esed rejimi devrilmesinin İsrail’in, Hamas'a, Hizbullah'a ve İran'a yönelik saldırılarının "doğrudan sonucu” olduğunu savunan Netanyahu, "Bugün herkes biliyor" dedi.

İran'ın Esed rejiminin iktidarda tutmak için milyarlarca doları harcadığını öne süren Netanyahu, Esed rejimini, “İran’dan Hizbullah'a giden bir silah hattı” olarak nitelendirdi.

İsrail' tampon bölgeye girdi

İsrail ordusu, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki GolanTepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

(RT)