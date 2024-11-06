Netanyahu Gallant’ı görevden aldı, protestolar başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden aldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Başbakanlık Basın Ofisinden dün (5 Kasım) yapılan yazılı açıklamada, Gallant’ın görevden alındığı belirtildi.

Gallant’ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu’nun “(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi.” ifadesi dikkati çekti.

İsrail basınında yer alan haberde, görevden alınan Gallant’ın yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın yeni Savunma Bakanı olarak atandığı belirtildi.

Katz’ın yerine Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise Netanyahu’nun eski rakibi, yeni müttefiki Gideon Saar’ın oturacağı kaydedildi.

Netanyahu’dan Gallant’a suçlama

İsrail Başbakanı Netanyahu, kararı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda, Gallant ile anlaşamadıklarını ve Savunma Bakanı’nın kabine kararlarını “ihlal eden kararlar ve açıklamalar” yaptığını savundu.

Netanyahu, Gallant’ı “dolaylı olarak İsrail’in düşmanlarına yardım etmekle” suçladı.

Netanyahu ile Gallant’ın arasının açık olduğu biliniyordu. Netanyahu, Mart 2023’te “Yargı reformu” girişimini kamuoyu önünde açıkça eleştirmesi nedeniyle Gallant’ı görevden alma teşebbüsünde bulunmuştu. Ancak ülke genelindeki yoğun protestolar nedeniyle Netanyahu bu kararından geri adım atmıştı.

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Gallant’tan açıklama

Yoav Gallant, görevden alınmasının ardından sosyal medya platformu X’ten konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevden alınmasının, Netanyahu ile üç konuda yaşadığı anlaşmazlığın sonucu olduğunu belirten Gallant, bunların birincisinin “askerlik çağındaki herkesin askere gitmesi gerektiği yönündeki sabit tutumu” olduğunu kaydetti.

Gallant, İsrail’in sürdürdüğü savaşta kadınlı erkekli yüzlerce askerin öldüğünü ve bu koşullar altında herkesin İsrail ordusunda görev yapması gerektiğine dikkati çekerek, Ultra-Ortodoks Yahudileri (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısını “ayrımcı ve bozuk” olarak nitelendirdi.

Görevden alınmasına ikinci nedeninin ise Gazze’deki İsrailli esirlerin evlerine geri dönmeleri konusundaki tutumuna bağlı kalması olduğunu aktaran Gallant, esirlerin ülkeye dönüşünün hızla sağlanması gerektiğini, bir kısmı acı verici tavizler de olsa esirlerin geri getirilmesinin mümkün olduğunu savundu.

Gallant, Netanyahu ile aralarındaki üçüncü tartışmalı konunun ise 7 Ekim 2023 olaylarındaki askeri ve istihbarat başarısızlıklarına ilişkin resmi soruşturma komitesi kurulması yönündeki ısrarı olduğuna dikkati çekti.

İsrailliler Netanyahu’nun istifasını istedi

Gallant’ı görevden alınmasının ardından Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa’da sokaklara dökülen binlerce İsrailli Netanyahu’dan istifasını talep etti.

Protestoların merkezi, başkent Tel Aviv’de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere pek çok ülkeden esir takası anlaşmasını imzalaması yönünde baskı yapıldığını hatırlatan İsrailliler, ancak Netanyahu’nun tüm bu girişimleri engellediğini savundu.

*Netanyahu'nun kararını protesto etmek için çok sayıda kişi başkent Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'nde toplandı. Caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı. (Fotoğraf: AA)

(VC)