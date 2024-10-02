Netanyahu'dan İran saldırısıyla ilgili açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı.

İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" ileri süren Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Netanyahu “İran'ın füze saldırısıyla büyük bir hata yaptığını ve Tahran'ın bunun bedelini ödeyeceğini” söyledi.

İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız" dedi.

Pentagon: Bu önemli bir saldırıydı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısındaki konuşmasında, İran'ın İsrail'e dün yaklaşık 200 balistik füze attığını söyledi, "Bu önemli bir saldırıydı, muhtemelen kapsam açısından daha önce gördüklerimizden büyüktü " dedi.

Ryder, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına karşılık İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemeye göndermede bulunarak, "En son gerçekleştirilen füze saldırısına kıyasla dün fırlatılan balistik füzeler sayı açısından yaklaşık iki katı büyüklüğündeydi" diye konuştu.

ABD'nin bölgede bulunan iki donanma muhribi USS Vocal ve USS Cole'un İran'ın füzelerine karşı yaklaşık bir düzine füze savunma sistemi ateşlediğini belirten Ryder, İran'ın saldırı öncesi ABD'ye haber verip vermediği şeklindeki soruya "İran'ın olası saldırısı hakkında herhangi bir ön uyarıda bulunduğundan haberim yok" yanıtını verdi.

İran'ın füze saldırısının sonuçlarını hala değerlendirdiklerini kaydeden Ryder, bölgedeki ABD güçlerine yönelik ise şu ana kadar herhangi bir saldırı olmadığı bilgisini paylaştı.

Ryder, "Kesinlikle başka bir saldırı olmamasını umuyoruz. Ancak İran'ın bir kapasitesi olduğu açık ve bunu doğrudan İsrail'e saldırmak için kullanmaya istekli olduklarını gösterdiler. Bu nedenle İsrail ile bir sonraki adımlar ve daha da önemlisi İsrail'in savunması konusunda yakın istişarelere devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün akşam yapılan yazılı açıklamada, İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti. İran devlet televizyonu daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

(AS)