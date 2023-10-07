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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2023 12:21
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2023 16:30
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Netanyahu: Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş

Videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınlayan Netanyahu, "Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/07/netanyahu-bu-bir-operasyon-veya-karsilikli-saldiri-degil-savas.jpg

Kaynak: AA

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridinden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili, "Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş" dedi.

Hamas
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Videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınlayan Netanyahu, "Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz" dedi. 

Netanyahu, güvenlik birimleriyle yaptığı toplantının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde Filistinli silahlı grupların sızdığı İsrail yerleşim yerlerinin "temizlenmesi" talimatı verdiğini ve son saatlere kadar "operasyonun" sürdüğünü belirtti.

İsrail Başbakanı, geniş kapsamlı biçimde, yedek askerlerin göreve çağırılması talimatı verdiğini kaydetti. (AÖ)

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