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Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 23:27
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 13:44
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İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENMİYOR

Netanyahu: "Biz yapmadık, İslami Cihad yaptı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki saldırıdan İslami Cihad'ı sorumlu tuttu. İsrail Türkiye'deki yurttaşlarını ülkeyi terke çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/netenyahu-biz-yapmadik-islami-cihad-yapti.jpg
Katliamdan kurtulanlar/AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki katliamda İsrail Hava Kuvvetleri'nin sorumluluğunu reddetti. 

Netanyahu "İsrail Ordusu'nun 'operasyonel sistemleri'nin yaptığı çözümlemelerin hastane vurulduğu sırada Gazze'deki 'teröristlerin baraj halinde roket atışlarının' hastane yakınından geçmekte olduğunu saptadığını iddia etti."

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Netanyahu "Elimizdeki değişik kaynaklardan gelen istihbarat Gazze'deki hastanenin vurulmasından İslami Cihad'ın hedefini bulmayan bir roket atışının sorumlu olduğunu gösteriyor" dedi. 

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"Türkiye'yi terk edin"

Bu arada İsrail Ulusal Güvenlik Karargahı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan tüm İsrail yurttaşları bir an önce ülkeden ayrılmaları konusunda uyarıldı. 

(AEK)

Gazze islami cihad Netenyahu İsrail Filistin-İsrail Savaşı El-Ehli Baptist Hastanesi
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