Netanyahu: "Biz yapmadık, İslami Cihad yaptı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki katliamda İsrail Hava Kuvvetleri'nin sorumluluğunu reddetti.

Netanyahu "İsrail Ordusu'nun 'operasyonel sistemleri'nin yaptığı çözümlemelerin hastane vurulduğu sırada Gazze'deki 'teröristlerin baraj halinde roket atışlarının' hastane yakınından geçmekte olduğunu saptadığını iddia etti."

Netanyahu "Elimizdeki değişik kaynaklardan gelen istihbarat Gazze'deki hastanenin vurulmasından İslami Cihad'ın hedefini bulmayan bir roket atışının sorumlu olduğunu gösteriyor" dedi.

An analysis of IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Ahli hospital in Gaza at the time it was hit.



Intelligence from multiple sources we have in our hands indicates that Islamic Jihad is…