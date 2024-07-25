Netanyahu ABD'de hem Kongre’de hem sokakta protesto edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma esnasında Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokrat üyelerin neredeyse yarısı tarafından boykot edildi.

AA’nın haberine göre, Netanyahu'nun 2015'teki konuşması, 58 Demokrat tarafından boykot edilirken bu sayı dünkü konuşmasında neredeyse ikiye katlanarak 96 Demokrata ulaştı.

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi Rashida Tlaib da oturuma kefiyesiyle katıldı ve Netanyahu konuşurken elinde "savaş suçlusu" ile "soykırım suçlusu" yazılı dövizi tuttu. Tlaib, Netanyahu'nun konuşmasının ardından ayakta alkışlanmasını "iğrenç" bulduğunu söyledi.

“Rehine aileleri ateşkes bekliyor”

Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapan Demokrat Vekil Nancy Pelosi de X hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun Kongredeki sunumu, ABD Kongresine hitap etme ayrıcalığıyla onurlandırılan yabancı bir liderin yaptığı açık ara en kötü konuşmaydı" değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de 7 Ekim'den sonra İsrail'i ziyaret ettiğini ve rehine ailelerinin en önemli beklentilerinin bir an önce ateşkes olduğunu vurgulayan Pelosi, "Umarım Başbakan (Netanyahu), zamanını bu amacı gerçekleştirmek için harcar" dedi.

“Gazze'nin büyük kısmı ABD'nin silahlarıyla yok edildi”

Bazı Demokratlar, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in Netanyahu'yu davet fikrini, Gazze'de öldürülen insan sayısının giderek arttığı şu dönemde "ikiyüzlülük" olarak niteledi.

Netanyahu'yu boykot eden Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Summer Lee, "Gazze'nin büyük kısmı, İsrail ordusu tarafından ABD'nin sağladığı silahlarla yok edildi. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 39 binden fazla Filistinli öldürüldü ve her gün öldürülmeye devam ediyor. Evler, altyapılar yok edildi. Biz ise ne yapıyoruz? Tüm bunların sorumlusu Netanyahu'yu, Kongre'de kollarımızı açıp karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun konuşmasından önce açıklama yapan Lee, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş suçu işleyince onu kınıyoruz. Sıra Netanyahu'ya gelince bahaneler, bombalar havada uçuşuyor. Bu ikiyüzlülük maalesef yok olmuyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesi beklenen Netanyahu'nun, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump tarafından da 25 Temmuz'da Florida'da ağırlanması bekleniyor.

Washington DC’de protesto Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi gösterici dünkü konuşma öncesinde başkent sokaklarını doldurdu. Göstericiler, başkent Washington DC'de Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı. Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı'nı protesto için bir araya geldi. Ellerinde "Gazze'de hemen ateşkes", "Soykırımcı Bibi", "Soykırımcı Biden", "Özgür Filistin" ve benzeri yazıları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu aleyhinde slogan attı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Kongre binasına yaklaştırılmayan göstericiler, gün boyunca Beyaz Saray ile Kongre binası arasındaki ana arterlerde protestolarına devam etti.

(AS)