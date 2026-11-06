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YT: Yayın Tarihi: 06.11.2026 12:30 6 Kasım 2026 12:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.11.2026 15:10 6 Kasım 2026 15:10
Okuma Okuma:  3 dakika

Nesrin Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Kadınlar, Nesrin Aslan'ın cenazesini omuzlarında taşıdı, “Jin, jiyan, azadî” sloganı attı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Nesrin Aslan son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet
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*Türkiye sosyalist hareketinin ve kadın mücadelesinin emektar isimlerinden Nesrin Aslan, Kadıköy’deki Söğütlüçeşme Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

*Törene Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Ahmet Asena, DEM Partili Pervin Buldan, Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Aslan’ın yoldaşları ve kadın ve ekoloji mücadelesinden çok sayıda kişi katıldı.

*DEM Partili İlknur Birol, 65 yıllık yaşamının 50 yılını hak ve özgürlükler mücadelesine adayan Aslan’ın ÖDP, VSP, HDK ve HDP’de siyaset yaptığını, son olarak Yeşil Sol Parti MYK üyesi olduğunu söyledi. Buldan, Aslan’ın mücadelede büyük bir iz bıraktığını belirtti. Asena ise onu 1996’da ÖDP’nin kuruluşunda tanıdığını, Aslan’ın tüm yenilgilere rağmen umudunu kaybetmediğini ve mücadelesini sürdürme sözü verilmesi gerektiğini ifade etti.

*Birol, Aslan’ın hayatını kaybeden kızına kavuşmak üzere uğurlandığını söyledi. Cenaze namazının ardından cenaze, kadın yoldaşlarının omuzlarında taşınırken kadınlar “Jin, jiyan, azadî” sloganı attı. Aslan’ın cenazesi Ümraniye Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkiye sosyalist hareketinin ve kadın mücadelesinin emektar isimlerinden Nesrin Aslan, Kadıköy’de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törende konuşan yoldaşları, Aslan’ın 50 yıllık mücadelesine, direncine ve umudunu hiç kaybetmeyen duruşuna dikkat çekti.

Nesrin Aslan için Kadıköy’deki Söğütlüçeşme Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Ahmet Asena, DEM Parti Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, DEM Parti milletvekilleri Sezai Temelli, İbrahim Akın ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Partililer, Aslan’ın yoldaşları ile kadın ve ekoloji mücadelesinden çok sayıda kişi katıldı.

"Bugün kızıyla kavuşmaya gönderiyoruz Nesrin’i"

Törende ilk konuşmayı DEM Parti’den İlknur Birol yaptı. Aslan’ı “çok değerli bir yoldaş” olarak anan Birol, 65 yıllık yaşamının 50 yılını hak ve özgürlükler mücadelesine adadığını söyledi.

Aslan’ın ÖDP, VSP, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve HDP’de siyaset yaptığını hatırlatan Birol, Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu (MHK) üyeliklerinin ardından son olarak Yeşil Sol Parti MYK üyesi olarak görev yaptığını söyledi.

Buldan: Büyük bir iz bıraktı

Ardından konuşan DEM Parti Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Aslan’ın ailesine, yoldaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

“Her ölüm erkendir derler. Evet, Nesrin yoldaşımızın ölümü de erkendi” diyen Buldan, Aslan’ın tarihte, mücadelede ve siyasi anlayışlarında büyük bir iz bıraktığını söyledi.

Aslan’ı HDP döneminden tanıdıklarını belirten Buldan, “Onun yoldaşlığına tanıklık ettik. Mücadele azmine ve mücadele aşkına tanıklık ettik. O yüzden bizde büyük bir iz bıraktı” dedi.

Buldan, “Onun mücadele azmine büyük bir saygımız var, yoldaşlığına saygımız var. Dolayısıyla biz Nesrin’i bugün ışıklar içerisinde uyusun diyerek uğurlayacağız. Barış mücadelesi bize emanet” diye konuştu.

Asena: Umudunu kaybetmeyen bir yoldaşı kaybettik

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Ahmet Asena da Aslan’ın kendisi için çok özel bir yeri olduğunu söyledi. Aslan’ı 1996’da ÖDP’nin kuruluş sürecinde tanıdığını belirten Asena, o günden bu yana siyaset ve dostluklarının hiç kopmadığını anlattı.

Asena, Aslan’ın son 50 yıllık mücadele tarihinin bütün yenilgilerine tanıklık ettiğini ancak buna rağmen ayakta kaldığını ve umudunu hiç kaybetmediğini söyledi.

“Bütün o yenilgilere rağmen ayakta kalmış, umudunu kaybetmemiş ve bu umudu herkese aşılamaya çalışmış bir yoldaşı kaybettik” diyen Asena, onun ardından yalnızca üzüntülerini dile getirmek yerine mücadelesini, inancını ve kararlılığını sürdürme sözü vermenin daha doğru olduğunu söyledi.

"Uğurlar olsun"

Farklı siyasi çizgilerden gelen yoldaşlarının Aslan’ın ömrünü adadığı mücadeleyi sürdüreceğine inandığını belirten Asena, “Hepimizin başı sağ olsun, hepimizin yolu açık olsun” dedi.

Törenin sonunda yeniden söz alan İlknur Birol, Aslan’ın hayatını kaybeden kızına kavuşmak üzere uğurlandığını söyledi. Birol, “Bugün kızıyla kavuşmaya gönderiyoruz Nesrin’i. Direnci size emanet olsun, kararlılığı size emanet olsun, kavgası size emanet olsun. Uğurlar olsun” diye konuştu.

Cenaze namazının ardından Aslan’ın tabutu kadın yoldaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada kadınlar “Jin, jiyan, azadî” sloganı attı.

Nesrin Aslan’ın cenazesi Ümraniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Nesrin Aslan dem parti Pervin Buldan sezai temelli gülistan koçyiğit ilknur birol
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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