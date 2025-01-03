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Yayın Tarihi: 3 Ocak 2025 11:29
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2025 14:06
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Neslihan Muratdağı ilk kadın VAR hakemi oldu

Neslihan Muratdağı’nın yanı sıra Emre Malok, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Erkan Engin, Alper Çetin, Mustafa İlker Coşkun ve Bülent Birincioğlu da VAR listesinde yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde bir kadın futbol hakemi yer alıyor. Hakem, açık mavi bir FIFA hakem forması giymiş ve üzerinde "FIFA REFEREE" yazılı bir rozet taşıyor. Saçları arkadan toplanmış, bir elini yukarıya kaldırarak işaret ediyor. Görsel, bir futbol maçından alınmış gibi görünüyor ve hakemin maç sırasında karar verdiği bir anı yansıtıyor. Arka planda stadyumun tribünleri ve bulanık şekilde görülen birkaç kişi bulunuyor. Hakemin ciddi ve odaklanmış bir ifadesi var, görevine olan konsantrasyonunu yansıtıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda 2024-25 sezonu devre arası hakem kadrosunu açıkladı. Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi FIFA kokartlı 36 yaşındaki Neslihan Muratdağı oldu.

Neslihan Muratdağı’nın yanı sıra Emre Malok, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Erkan Engin, Alper Çetin, Mustafa İlker Coşkun ve Bülent Birincioğlu da VAR listesinde yer aldı. Neslihan Muratdağı, ilk kadın VAR hakemi oldu.

* Hakemin maçın gidişatını etkileyen bariz bir hatayı (veya gözden kaçırılan ciddi bir olayı) düzeltmesi için kamera görüntülerinden bilgi aktararak yardım etmek üzere atanan halen görev yapan veya eski bir hakem.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Neslihan Muratdağı türkiye'de kadın hakem kadın hakem
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