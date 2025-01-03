Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda 2024-25 sezonu devre arası hakem kadrosunu açıkladı. Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi FIFA kokartlı 36 yaşındaki Neslihan Muratdağı oldu.

Neslihan Muratdağı’nın yanı sıra Emre Malok, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Erkan Engin, Alper Çetin, Mustafa İlker Coşkun ve Bülent Birincioğlu da VAR listesinde yer aldı. Neslihan Muratdağı, ilk kadın VAR hakemi oldu.

* Hakemin maçın gidişatını etkileyen bariz bir hatayı (veya gözden kaçırılan ciddi bir olayı) düzeltmesi için kamera görüntülerinden bilgi aktararak yardım etmek üzere atanan halen görev yapan veya eski bir hakem.

(EMK)