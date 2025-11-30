ENGLISH KURDÎ
YAŞAM
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2025 10:39
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2025 10:43
Nesli tehdit altındaki alageyik ve yavruları, fotokapanla görüntülendi

Alageyiklerin dünyadaki tek doğal yaşam alanı, Antalya’daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Dünyadaki doğal yaşam alanları sadece Antalya’nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan ve nesli tehlike altında bulunan alageyikler ve yavruları, göletten su içerken fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme İstasyonu’nda yetiştirilen alageyiklerin doğal yaşamlarının izlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Kameralarımız, farklı nesillerden alageyiklerin aynı karede buluştuğu eşsiz anları gözler önüne seriyor,” dendi.

Görüntülerde, alageyik ve yavrularının üretme istasyonundaki göletten su içtiği anlar yer alıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
alageyik DKMP nesli tehlike altındaki hayvanlar fotokapan
