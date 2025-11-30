Nesli tehdit altındaki alageyik ve yavruları, fotokapanla görüntülendi

Dünyadaki doğal yaşam alanları sadece Antalya’nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan ve nesli tehlike altında bulunan alageyikler ve yavruları, göletten su içerken fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme İstasyonu’nda yetiştirilen alageyiklerin doğal yaşamlarının izlendiği belirtildi.

🦌 Antalya Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu’ndan Doğal Yaşam Kareleri 📸



Üretme istasyonumuzda yetiştirdiğimiz alageyiklerin doğal yaşamlarını fotokapanlarla izliyoruz. 👀



Kameralarımız, farklı nesillerden alageyiklerin aynı karede buluştuğu eşsiz anları gözler önüne… pic.twitter.com/ZWQoclDB50 — Milli Parklar (@milliparklar) November 29, 2025

Açıklamada, “Kameralarımız, farklı nesillerden alageyiklerin aynı karede buluştuğu eşsiz anları gözler önüne seriyor,” dendi.

Görüntülerde, alageyik ve yavrularının üretme istasyonundaki göletten su içtiği anlar yer alıyor. (TY)