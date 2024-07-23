Neşe Karahan: Hayatımızın düşmanı şirket, Artvin’i terk etsin

Haberin manşetinde gördüğünüz kadın, Artvin'de madene karşı direnen 93 yaşındaki Erzade Yalçıntaş.

Onu bugün hatırlamamak mümkün değil.

Nisan 2021'de hayatını kaybeden Erzade nine, "Para gider, altın gider, her şey gider. Geriye buralar kalır, doğa kalır" demişti.

Bugün o kazandı. O ve Artvin halkı kazandı.

Rize İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karara uyarak Cerrattepe’deki madencilik faaliyetleri için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme’ (ÇED) olumlu kararını iptal etti.

Kararı, bianet’e yorumlayan Neşe Karahan, “Burada herkes karar gerçek mi diye birbirine soruyor. Kararın ardından yaşam alanlarımızı cehenneme çeviren şirketin tüm iş makinelerini de alarak bölgeden gitmesi gerekiyor. Darısı diğer mücadele alanlarının başına” dedi.

“Verdiği zararları da telafi etmeli”

Kendisi tam 30 yıldır Artvin’in doğası ve yaşam alanları için mücadele eden Yeşil Artvin Derneği’nin kurucusu ve sözcüsü.

Karahan, şunları söyledi:

“Bugün, Cerattepe'nin zaferini ilan eden mahkeme kararlarını valiliğe ilettik ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne gittik. Yarın, çalışmaların hemen durdurulması gerekiyor. Şehrin üst tarafları kazıldı ve halk bu kararı uygulayıp uygulamayacakları konusunda endişeli. Anayasa Mahkemesi kararı sonrası, idare mahkemesinden gelen karar endişeleri azalttı. Bu, 1994'ten beri süren 30 yıllık bir mücadelenin önemli bir adımıydı. AYM kararı uygulanmadığı için hepimizde bir panik vardı ancak, idari mahkemesinin kararı endişelerimizi giderdi."

“Ancak Artvin'de sorunlar bitmiyor; 525 maden ruhsatı var ve maden ihaleleri Türkiye genelinde devam ediyor. İliç'teki firma da faaliyetlerine devam ediyor ve hemen durdurulması gerekiyor. Başvurularımızı yaptık, mahkeme kararlarını ekledik ve artık durdurulması zorunlu.”

“Bir ay içinde makineleri toplayıp kenti terk etmelerini bekliyoruz. Verdikleri rehabilitasyon sözlerini de tutmalarını umuyoruz. Kente çok zarar verdiler. Su kanalları patladı. Susuz kalan yerler oldu.”

“Bir defasında sular çamurlu aktı. Biz bu karara sevindik elbette şaşırmadık çünkü er ya da geç kazanacağımızı biliyorduk. Gerekli yerlere yazılı başvurumuzu yaptık, hayatımızın düşmanı olan bu şirketin bir an önce Artvin’i terk etmesini bekliyoruz. Bir ay içinde iş makinelerini alıp bölgeden gitmeleri gerekiyor.”

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Karahan: Artvin, İliç gibi olmasın diye mücadele ediyoruz