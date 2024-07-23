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Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 16:04
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2024 16:15
2 dk Okuma

30 YILLIK MÜCADELE SONUÇ VERDİ, CERATTEPE KAZANDI

Neşe Karahan: Hayatımızın düşmanı şirket, Artvin’i terk etsin

Yeşil Artvin Derneği’nden Karahan, “Biz bu karara sevindik elbette şaşırmadık çünkü er ya da geç kazanacağımızı biliyorduk. AYM kararı uygulanmadığı için hepimizde bir panik vardı ancak, idari mahkemesinin kararı endişelerimizi giderdi" dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Neşe Karahan: Hayatımızın düşmanı şirket, Artvin’i terk etsin
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Haberin manşetinde gördüğünüz kadın, Artvin'de madene karşı direnen 93 yaşındaki Erzade Yalçıntaş.

Onu bugün hatırlamamak mümkün değil.

Nisan 2021'de hayatını kaybeden Erzade nine, "Para gider, altın gider, her şey gider. Geriye buralar kalır, doğa kalır" demişti.

Bugün o kazandı. O ve Artvin halkı kazandı.

Rize İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karara uyarak Cerrattepe’deki madencilik faaliyetleri için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme’ (ÇED) olumlu kararını iptal etti.

Kararı, bianet’e yorumlayan Neşe Karahan, “Burada herkes karar gerçek mi diye birbirine soruyor. Kararın ardından yaşam alanlarımızı cehenneme çeviren şirketin tüm iş makinelerini de alarak bölgeden gitmesi gerekiyor. Darısı diğer mücadele alanlarının başına” dedi.

“Verdiği zararları da telafi etmeli”

Kendisi tam 30 yıldır Artvin’in doğası ve yaşam alanları için mücadele eden Yeşil Artvin Derneği’nin kurucusu ve sözcüsü.

Karahan, şunları söyledi:

“Bugün, Cerattepe'nin zaferini ilan eden mahkeme kararlarını valiliğe ilettik ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne gittik. Yarın, çalışmaların hemen durdurulması gerekiyor. Şehrin üst tarafları kazıldı ve halk bu kararı uygulayıp uygulamayacakları konusunda endişeli. Anayasa Mahkemesi kararı sonrası, idare mahkemesinden gelen karar endişeleri azalttı. Bu, 1994'ten beri süren 30 yıllık bir mücadelenin önemli bir adımıydı. AYM kararı uygulanmadığı için hepimizde bir panik vardı ancak, idari mahkemesinin kararı endişelerimizi giderdi."

“Ancak Artvin'de sorunlar bitmiyor; 525 maden ruhsatı var ve maden ihaleleri Türkiye genelinde devam ediyor. İliç'teki firma da faaliyetlerine devam ediyor ve hemen durdurulması gerekiyor. Başvurularımızı yaptık, mahkeme kararlarını ekledik ve artık durdurulması zorunlu.”

“Bir ay içinde makineleri toplayıp kenti terk etmelerini bekliyoruz. Verdikleri rehabilitasyon sözlerini de tutmalarını umuyoruz.  Kente çok zarar verdiler. Su kanalları patladı. Susuz kalan yerler oldu.”

“Bir defasında sular çamurlu aktı. Biz bu karara sevindik elbette şaşırmadık çünkü er ya da geç kazanacağımızı biliyorduk. Gerekli yerlere yazılı başvurumuzu yaptık, hayatımızın düşmanı olan bu şirketin bir an önce Artvin’i terk etmesini bekliyoruz. Bir ay içinde iş makinelerini alıp bölgeden gitmeleri gerekiyor.”

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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/haber/cerattepe-eyleminde-kol-kiran-polislere-yedi-yil-sonra-dava-acildi-283220
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16 Ağustos 2017
/haber/cerattepe-direnisi-o-kadar-zamanimi-aliyor-ki-pastaneyi-kapattim-189119
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Cerattepe'de Tahribat Başladı
14 Ağustos 2017
/haber/cerattepe-de-tahribat-basladi-189073
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19 Eylül 2016
/haber/cerattepe-davasi-nda-reddi-hakim-talebi-178798
Cerattepe için Karar Duruşması Öncesinde Artvin’de Eylem Yasağı
18 Eylül 2016
/haber/cerattepe-icin-karar-durusmasi-oncesinde-artvin-de-eylem-yasagi-178782
ŞANVER İSMAİLOĞLU YAZDI
Cerattepe - Sur - Kanal İstanbul: Bu Gidişat Nereye?
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