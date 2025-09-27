Şubat ayında hayatını kaybeden Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir’in eşi Neriman Nur Nadir, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, Nadir hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “hakaret, tehdit, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla yargılama yürütülüyor.

İddialara göre, Neriman Nur Nadir’in son dönemdeki bazı paylaşımlarında Asil Nadir’in oğlu Birol Nadir’i hedef aldığı öne sürüldü. Birol Nadir’in bu süreçte hukuki yollara başvurarak avukatı aracılığıyla dava açtığı belirtildi.

Gözaltı sonrası ifade veren Neriman Nur Nadir suçlamaları kabul etmezken, yapılan incelemelerde sosyal medyada paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli mesajların kendisine ait olduğuna dair bulgular bulunduğu kaydedildi.

(EMK)