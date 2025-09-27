ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2025 18:04
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2025 18:05
1 dk Okuma

Neriman Nur Nadir İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

İddialara göre, Neriman Nur Nadir’in son dönemdeki bazı paylaşımlarında Asil Nadir’in oğlu Birol Nadir’i hedef aldığı öne sürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Neriman Nur Nadir İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

Şubat ayında hayatını kaybeden Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir’in eşi Neriman Nur Nadir, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, Nadir hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “hakaret, tehdit, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla yargılama yürütülüyor.

İddialara göre, Neriman Nur Nadir’in son dönemdeki bazı paylaşımlarında Asil Nadir’in oğlu Birol Nadir’i hedef aldığı öne sürüldü. Birol Nadir’in bu süreçte hukuki yollara başvurarak avukatı aracılığıyla dava açtığı belirtildi.

Gözaltı sonrası ifade veren Neriman Nur Nadir suçlamaları kabul etmezken, yapılan incelemelerde sosyal medyada paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli mesajların kendisine ait olduğuna dair bulgular bulunduğu kaydedildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Neriman Nur Nadir
