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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 11:55
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 11:55
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‘Neredeyse Kesinlikle Yanlış’a Bakü’den En İyi Film ödülü

Film, Türkiye prömiyerini bu akşam Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda jüri önüne çıkacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Neredeyse Kesinlikle Yanlış’a Bakü’den En İyi Film ödülü

Cansu Baydar’ın yazıp yönettiği “Neredeyse Kesinlikle Yanlış”, 8 Ekim’de sona eren Bakü Uluslararası Film Festivali’nden En İyi Kısa Film Ödülü ile döndü.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ve bu yıl on beşincisi yapılan festivalin Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda gösterilen kısa film, İranlı yönetmen Esmaeel Monsef, Azerbaycanlı yönetmen Teymur Hajiyev ve Rus film eleştirmeni Evgeniy Maisel’den oluşan jürinin kararıyla yarışmanın en iyisi seçildi.

Sinan Yusufoğlu, Ceyda Yüceer, İzlem Genç, Ulaş Tuna Astepe ve Ali Farkhonde’nin yapımcılığını üstlendiği filmde, Rahaf Armanazi, İsa Karataş, Büşra Albayrak, Ferhat Akgün ve Ubey Gül rol alıyor.

Ekho Film ve Nana Film yapımı olan ve Vefa Film ile Bay Film ortak yapımcılığında çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini Görkem Canbolat, kurgusunu da Doruk Kaya ile Çisem Baydar yaptı.

Dünya prömiyerini 81. Venedik Film Festivali’nin Orizzonti (Ufuklar) bölümünde yapan film, Suriye’deki savaş nedeniyle İstanbul’a göçen Hanna ile küçük kardeşi Nader’in hikâyesini anlatıyor.

Film, Türkiye prömiyerini ise bu akşam Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda jüri önüne çıkacak. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Neredeyse Kesinlikle Yanlış cansu baydar Bakü Uluslararası Film Festivali 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali
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