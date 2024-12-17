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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 10:08
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2024 10:08
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‘Neredeyse Kesinlikle Yanlış’ Sundance Film Festivali’nde

Kuzey Amerika prömiyerini yapacak film, Avrupa’da Premiers Plan - Angers Film Festivali’nde de yarışacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Neredeyse Kesinlikle Yanlış’ Sundance Film Festivali’nde

Cansu Baydar’ın yazıp yönettiği “Neredeyse Kesinlikle Yanlış”, Sundance Film Festivali’ne seçildi.

23 Ocak-5 Şubat 2025 tarihleri arasında ABD’nin Utah eyaletinde düzenlenecek festivalin resmi kısa film programında jüri önüne çıkacak film, aynı zamanda Kuzey Amerika prömiyerini yapacak.

Film ayrıca, Ocak 2025'te Avrupa’nın en prestijli film festivallerinden biri olan Premiers Plan - Angers Film Festivali’nde yarışacak.

Rahaf Armanazi, İsa Karataş, Büşra Albayrak, Ferhat Akgün, Ubey Gül ve Dante’nin yer aldığı film, Suriye’deki savaş nedeniyle İstanbul’a göçen Hanna ile küçük kardeşi Nader’in hikâyesini anlatıyor.

Dolapdere’de bir kuaför salonunda tırnak tasarımı yaparak geçimini sağlayan ve Almanya’ya yerleşme hayalleri kuran Hanna’nın genç bir kadın olarak kimliğini ve arzularını yaşamak ile küçük kardeşinin ihtiyaçları arasında denge kurma çabasını anlatan film, Avrupa Birliği CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’nın katkılarıyla çekildi.

Dünya prömiyerini 81. Venedik Film Festivali’nin Orizzonti (Ufuklar) bölümünde yapan “Neredeyse Kesinlikle Yanlış”, Türkiye prömiyerini yaptığı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kısa Film seçilmiş, Bakü Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Kısa Film Ödülü’nü, İzmir Kısa Film Festivali’nde de ulusal yarışmada En İyi Kurmaca Film Ödülü’nü kazanmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Neredeyse Kesinlikle Yanlış cansu baydar kısa film sundance film festivali
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