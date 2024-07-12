'Neredeyse Kesinlikle Yanlış'ın dünya prömiyeri Venedik Film Festivali’nde

Cansu Baydar’ın yazıp yönettiği “Neredeyse Kesinlikle Yanlış” adlı kısa film, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapacak.

28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında 81.si düzenlenecek festivalde ilk kez seyirciyle buluşacak film, Orizzonti (Ufuklar) bölümünün kısa film yarışmasında jüri karşısına çıkacak.

Suriye’deki savaş nedeniyle İstanbul’a göçen Hanna ile küçük kardeşi Nader’in hikâyesini anlatan film, zorla yerinden edilme ile daha iyi bir yaşam arayışının kesiştiği bir “gökyüzü” tasvir ediyor.

Sinan Yusufoğlu, Ceyda Yüceer, İzlem Genç, Ulaş Tuna Astepe ve Ali Farkhonde’nin yapımcılığını üstlendiği filmde, Rahaf Armanazi, İsa Karataş, Büşra Albayrak, Ferhat Akgün ve Ubey Gül rol alıyor.

Bir Ekho Film ve Nana Film yapımı olan ve Vefa Film ile Bay Film ortak yapımcılığında çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini Görkem Canbolat, kurgusunu da Doruk Kaya ile Çisem Baydar yaptı.

Hanna ve Nader

Dolapdere’de bir kuaför salonunda tırnak tasarımı yaparak geçimini sağlayan ve Almanya’ya yerleşme hayalleri kuran Hanna’nın genç bir kadın olarak kimliğini ve arzularını yaşamak ile küçük kardeşinin ihtiyaçları arasında denge kurma çabasını izleyeceğimiz film, Avrupa Birliği CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’nın katkılarıyla çekildi.

Orion, Hokus ve Krek Post’un destekleriyle tamamlanan film ayrıca, geçen yıl Akbank Kısa Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü almış, Kısadan Anlat Proje Yarışması’nda da En İyi Proje seçilmişti.

Cansu Baydar’ın yönettiği “Neredeyse Kesinlikle Yanlış” ile ilgili gelişmeleri filmin Instagram hesabından takip edebilirsiniz. (TY)