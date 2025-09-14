Nepal’in geçici Başbakanı Karki’den sükunet çağrısı

Nepal’in geçici Başbakanı Sushila Karki, günlerdir süren şiddetli protestoların ardından halka sükunet ve işbirliği çağrısı yaptı. Karki, ülkenin yeniden inşa sürecinde tüm kesimlerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Geçici Başbakan, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 12 bin dolar tazminat ödeneceğini, yaralıların ise tüm tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Nepal, sosyal medya yasağıyla başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösterilerle sarsıldı. Polisle protestocular arasındaki çatışmalarda 51 kişi yaşamını yitirdi, 1300’den fazla kişi yaralandı.

Göstericilerin saldırıları, siyasi figürlerin evlerinden yüksek mahkeme binasına kadar uzandı. Nepal Kongre Partisi’nin merkez ofisi, federal parlamento ve dönemin Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli’nin konutları ateşe verildi. Olaylar üzerine ordu sokaklara indi ve bakanlar helikopterlerle tahliye edildi.

Bu süreçte protestocuların hapishanelere düzenlediği baskınlarla 15 binden fazla mahkum firar etti.

İçişleri, Tarım ve Su Tedarik bakanlarının istifaları ve artan şiddet dalgasının ardından Başbakan Oli görevini bıraktı. 12 Eylül’de yemin eden eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başladı.

Ancak siyasi belirsizlik sürüyor. Ülkedeki sekiz parti, yayımladıkları ortak bildiride, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel’in parlamentoyu feshetme kararının anayasaya aykırı olduğunu savunarak, parlamentonun yeniden açılmasını talep etti.

Kriz, 4 Eylül’de hükümetin Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn’e erişimi engellemesiyle patlak verdi. Yasağın gerekçesi, bu platformların Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt yaptırmamasıolarak açıklandı.

Başbakanlık, yasağın kaldırılacağını duyurmasına rağmen öfke dinmedi ve protestolar ülke genelinde büyüyerek şiddet olaylarına dönüştü.

Geçici Başbakan Karki, tüm bu gelişmelerin ardından yaptığı konuşmada, “ülkenin yeniden inşası için barış, sabır ve dayanışma” çağrısı yaptı.

(EMK)