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Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 09:22
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2024 09:23
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Nepal’deki heyelan ve sellerde 193 kişi hayatını kaybetti

Ülkedeki sellerin çoğu aşırı yağış alan başkent Katmandu’da kaydedildi, şehrin güney kesiminin önemli bölümü sular altında kaldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Nepal’deki heyelan ve sellerde 193 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Güney Asya ülkesi Nepal'de emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde meydana gelen heyelan ve seller nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi yaralandı.

Açıklamada, 31 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Ölümlerin çoğunun aşırı yağış alan başkent Katmandu'da kaydedildiği ve şehrin güney kesiminin önemli bölümünün sular altında kaldığı aktarıldı.

Arama kurtarma yetkilileri, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.

(AS)

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/haber/unicef-nepal-de-yaklasik-bir-milyon-cocugun-acil-yardima-ihtiyaci-var-164118
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