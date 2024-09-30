Nepal’deki heyelan ve sellerde 193 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepal'de emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde meydana gelen heyelan ve seller nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi yaralandı.

Açıklamada, 31 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Ölümlerin çoğunun aşırı yağış alan başkent Katmandu'da kaydedildiği ve şehrin güney kesiminin önemli bölümünün sular altında kaldığı aktarıldı.

Arama kurtarma yetkilileri, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.

(AS)