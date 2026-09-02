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YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 09:48 2 Eylül 2026 09:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 09:53 2 Eylül 2026 09:53
Okuma Okuma:  2 dakika

Nepal’de sel: Can kaybı 1114’e yükseldi

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgelerdeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nepal’de sel: Can kaybı 1114’e yükseldi
Fotoğraflar:AA
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*Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 1114'e yükseldi. Yaklaşık 4 bin kişi kayıp olarak bildirilirken, 20 binden fazla güvenlik personeli arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

*Ekipler şimdiye kadar 11 bin 993 kişiyi kurtardı. Hidroelektrik santrallerinin yer altı tesislerinde mahsur kaldığı düşünülen 947 işçiye henüz ulaşılamadı.

*Sel suları çok sayıda köprü ve yolu tahrip etti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, felakete buzul çökmesinin neden olduğunu, başlangıçta deprem sanılan 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının bu olduğunu açıkladı. 

*Uzmanlar, dağlık bölgelerden kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın seli başlattığını belirtiyor.

Nepal’in Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 1114’e yükseldi. Kayıp yaklaşık 4 bin kişiyi bulurken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgelerdeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 1114’e ulaştı. Kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 4 bin kişinin bulunması için yürütülen çalışmalara 20 binden fazla güvenlik personeli katılıyor. Ekiplerin şu ana kadar 11 bin 993 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Hidroelektrik santrallerinde yüzlerce işçiden haber yok

Kathmandu Post’un haberine göre, selden etkilenen bölgelerdeki bazı hidroelektrik santrallerinin yer altındaki tesis ve tünellerinde mahsur kaldığı düşünülen çalışanlara henüz ulaşılamadı.

Nepal Bağımsız Enerji Üreticileri Birliği, santrallerde çalışan toplam 947 kişiden haber alınamadığını açıkladı. Kayıp kişilerin ne kadarının yer altındaki tesis ve tünellerde mahsur kaldığı, ne kadarının ise sel sularına kapıldığı henüz bilinmiyor.

Kayıp işçilerin yakınları ise arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini belirterek hükümete ve hidroelektrik projelerini işleten şirketlere tepki gösterdi.

Selin nedeni buzul çökmesi

Sel felaketi, Nepal’in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana geldi. Sel suları nedeniyle çok sayıda köprü yıkılırken yollar da zarar gördü. Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için helikopterler gönderildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sel öncesinde bölgede meydana gelen sismik hareketin başlangıçta deprem olarak değerlendirildiğini, ancak daha sonra yapılan incelemelerde 5,2 büyüklüğündeki hareketin nedeninin buzul çökmesi olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Katmandu merkezli Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi’nde görev yapan uzmanlar da selin, dağlık bölgelerden kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ sonucunda meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Nepal sel baskınları sel felaketleri sel felaketi
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