Nepal’de can kaybı 469’a yükseldi

Nepal-Tibet sınırında 26 Ağustos’ta meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin ilişkin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepal ve Çin ekipleri birlikte çalışıyor. Son resmi rakamlara göre ölü sayısı 469'a ulaştı.

Nepal emniyeti yaptığı açıklamada, şunlara yer verildi:

Bhotekoshi selinde ölü sayısı 469'a ulaştı; yüzlerce kişi ise kayıp durumda. Arama ekipleri, nehir sistemini ve aşağı havzadaki bölgeleri hayatta kalanlar ve cenazeler için arama sürüyor. Kayıp olanlar arasında çok sayıda turist ve dağcı da bulunuyor. Nepal Turizm Kurulu Perşembe gecesi yaptığı açıklamada, sellerden etkilenen bölgelerde 127'si Nepalli olmak üzere 667 turist ve gezginin hala kayıp olduğunu bildirdi.