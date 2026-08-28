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YT: Yayın Tarihi: 28.08.2026 07:44 28 Ağustos 2026 07:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.08.2026 08:01 28 Ağustos 2026 08:01
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Nepal’de can kaybı 469’a yükseldi

Nepal-Tibet sınırında 26 Ağustos’ta meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Nepal’de can kaybı 469’a yükseldi
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Nepal-Tibet sınırında 26 Ağustos’ta meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin ilişkin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepal ve Çin ekipleri birlikte çalışıyor. Son resmi rakamlara göre ölü sayısı 469'a ulaştı.

667 kişi kayıp

Nepal emniyeti yaptığı açıklamada, şunlara yer verildi:

 Bhotekoshi selinde ölü sayısı 469'a ulaştı; yüzlerce kişi ise kayıp durumda. Arama ekipleri, nehir sistemini ve aşağı havzadaki bölgeleri hayatta kalanlar ve cenazeler için arama sürüyor. Kayıp olanlar arasında çok sayıda turist ve dağcı da bulunuyor. Nepal Turizm Kurulu Perşembe gecesi yaptığı açıklamada, sellerden etkilenen bölgelerde 127'si Nepalli olmak üzere 667 turist ve gezginin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Kaya kütlesi çöktü

Yaşanan felaket, Himayalar'daki Langtang Lirung bölgesinde bir buzulun ve beraberindei kaya kütlesinin çökmesi sonucu meydana geldi.

The Guardian'ın haberine göre uzmanlar devasa miktardaki buz, kaya ve çamurun vadilere doğru hareket ederek Nepal'in Trishuli Nehri havzası ile Tibet'teki yerleşim alanlarında yıkıcı sellere neden oldu.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Nepal sel baskınları çin tibet
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