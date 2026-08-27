Nepal-Tibet sınırındaki selde 165 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi kayıp

Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesi ile Tibet'in Gyirong ilçesini etkileyen ani sel felaketinde can kaybı artıyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Nepal makamlarına dayandırdığı ilk bilgilere göre Rasuwa ve çevresinde 157 kişinin cenazesine ulaşıldı. The Guardian'ın 27 Ağustos'taki son aktardığı verilere göre ise Nepal ve Çin'de toplam can kaybı en az 165'e yükseldi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu, felaketin üzerinden 24 saatten fazla zaman geçmesine rağmen ülkede 823 kişiden haber alınamadığını bildirdi. Kayıpların en az 579'unun yabancı turistler olduğu belirtildi. Çin devlet medyası da Tibet'in Gyirong bölgesinde 558 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Kayıplar arasında yüzlerce yabancı turist var

Selin vurduğu bölge, Tibet'teki Kailash Dağı ve Mansarovar Gölü'ne yapılan dini ziyaretlerde kullanılan güzergahlardan biri. Bu nedenle kayıplar arasında çok sayıda yabancı turist bulunuyor.

Nepal Turizm Kurulu'nun verilerine göre kayıp kişiler arasında Hindistan, Ukrayna, Malezya, Birleşik Krallık, Avustralya, ABD ve başka ülkelerin yurttaşları bulunuyor. Çin devlet medyası ise yalnızca Gyirong'daki 558 kayıp kişinin 260'ının yabancı olduğunu bildirdi.

AA'nın aktardığı Nepal Başbakanlık Ofisi verilerinde de ilk aşamada 44 güvenlik görevlisi ile 391 yabancı uyruklu kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusunun ve özel şirketlerin helikopterleriyle sürüyor. Ancak kötü hava koşulları ve ulaşım altyapısındaki ağır hasar çalışmaları güçleştiriyor.

Evler, yollar ve sınır geçişleri sürüklendi

Felaket, Himalayalar'daki Nepal-Tibet sınırının iki tarafında geniş bir alanı etkiledi. Sel ve beraberindeki çamur ve kaya kütlesi evleri, yolları ve sınır geçiş noktalarını sürükledi.

Tibetli yetkililer Gyirong'daki kara sınır kapısının çamur akışından etkilendiğini ve can kayıplarının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Nepal'in Nuwakot bölgesindeki Devighat'ta da evlerin çamura gömüldüğü, sokakların su altında kaldığı bildirildi. Felaket bölgesinden gelen görüntülerde Çinli arama kurtarma ekiplerinin Gyirong üzerinden bölgeye sevk edildiği görülüyor.

USGS: Deprem değil, buzul çökmesi

Felaketin nedenine ilişkin ilk saatlerde farklı açıklamalar yapıldı. Nepal makamları yakınlardaki bir buzul gölünün taşmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, bir başka olasılık olarak deprem sonrası oluşan heyelan gösterildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise daha sonra yaptığı değerlendirmede, başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin gerçekte “buzul çökmesi ve enkaz akışı” olduğunu bildirdi.

USGS'ye göre çökme, aşağı havzada “felaket boyutunda” sonuçlar doğuran süreci tetikledi.

The Guardian'ın aktardığına göre USGS, Nepal-Çin sınırı yakınlarında çarşamba sabahı yerel saatle 08.37'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem olarak kaydedilen sismik olayın daha sonraki analizlerde buzul çökmesiyle ilişkili olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Çin ve Hindistan'dan yardım

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tibet'teki Gyirong sınır kapısı çevresini de etkileyen felaketin ardından arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması, bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi yardım sağlanması talimatını verdi.

Çin Başbakanı Li Çiang da kayıp ve afetten etkilenen kişilerin sayısının belirlenmesini ve Nepal makamlarıyla koordinasyonun artırılmasını istedi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise insani yardım malzemeleri taşıyan bir uçağın Nepal'in başkenti Katmandu'ya ulaştığını ve ilave yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Arama kurtarma ekipleri, ulaşımın kesildiği yerleşimlerde ve selin taşıdığı yoğun çamur tabakasının altında kayıp kişileri aramayı sürdürüyor. Nepal ve Tibet'teki yetkililer, yüzlerce kişiye hala ulaşılamaması nedeniyle can kaybının yükselmesinden endişe ediyor.