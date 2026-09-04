Nepal-Tibet sınırındaki felakette can kaybı bin 250’yi aştı: 20 bin ev yıkıldı

Nepal ile Tibet sınırında 26 Ağustos’ta meydana gelen buzul çökmesi kaynaklı sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı bin 250’yi geçerken, 4 binden fazla kişi ise kayıp.

Nepal’de sel: Can kaybı 1114’e yükseldi

Yüzlerce işçi tünellerde mahsur kaldı

Yetkililer, farklı enerji projelerinde yüzlerce kişinin kayıp olduğunu, bunlardan önemli bir bölümünün tünellerde mahsur kalmış olabileceğini açıkladı. Ancak ulaşım yollarının yıkılmış olması ve devam eden heyelan riski çalışmaları zorlaştırıyor.

Köyler haritadan silindi

Felaketin merkez üssü olan Trishuli ve Rasuwa vadilerindeki birçok yerleşim yeri tamamen yıkıldı. Bazı köylerde ayakta kalan yapı neredeyse kalmadı. Köprüler, yollar ve sınır kapıları sel sularıyla sürüklendi.

Birleşmiş Milletler (BM), on binlerce kişinin acil barınma, temiz su ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Nepal-Tibet faciasının perde arkası: ‘‘İklim değişikliğinin zincirleme etkisine acı bir örnek’’

20 bin ev yıkıldı

Nepal hükümeti yaklaşık 20 bin evin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü açıkladı. On binlerce kişi yerinden edilirken, özellikle çocuklar ve yaşlılar açısından insani yardım ihtiyacının kritik seviyede olduğu belirtildi.

İklim krizi uyarısı

Bilim insanları, Himalayalar’daki buzulların küresel sıcaklık artışı nedeniyle hızla eridiğini ve yüksek rakımlı bölgelerde yeni riskler yarattığını vurguluyor. Çevre örgütleri ise felaketin yalnızca doğal bir afet olarak değil, iklim krizinin sonuçlarından biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Felaket nasıl meydana geldi? Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre felaket, Tibet sınırına yakın yüksek rakımlı bir bölgede meydana gelen büyük bir buzul çökmesiyle başladı. Kopan buz kütlesi, beraberinde kaya ve toprak yığınlarını sürükleyerek vadilere doğru ilerledi. Bu hareket sırasında oluşan enerji, nehir yataklarında ani taşkınlara neden oldu. Çamur, kaya ve su karışımından oluşan akıntı kısa sürede yerleşim yerlerine, yollara ve hidroelektrik tesislerine ulaştı. Bilim insanları, bölgede son yıllarda artan sıcaklıkların buzulların yapısını zayıflattığına ve benzer felaketlerin görülme riskini artırdığına dikkat çekiyor.

(FY)