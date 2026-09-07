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YT: Yayın Tarihi: 07.09.2026 10:31 7 Eylül 2026 10:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.09.2026 10:37 7 Eylül 2026 10:37
Okuma Okuma:  2 dakika

Nepal'deki sel felaketi: Can kaybı bin 355'e yükseldi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nepal'deki sel felaketi: Can kaybı bin 355'e yükseldi
Fotoğraf: AA.
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Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sele ilişkin son durum açıklandı.

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Açıklamada ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 355'e çıktığı, kayıp 4 bin 996 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Tedaviler devam ediyor

Hastaneye kaldırılan 6 bin 672 kişinin tedavi gördüğü ifade edilen açıklamada, afet bölgelerinde arama kurtarma, yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması ve diğer acil durum operasyonları için 21 bin 402 güvenlik çalışanının görevlendirildiği belirtildi.

Nepal hükümetinin bir günlük yas ilan etmesinin ardından bugün bayraklar yarıya indirildi. Yerel halk, hayatını kaybedenler ve kayıp kişiler için anma törenleri düzenledi.

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Sismik hareket ve buzul çökmesi

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

(FY)

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İstanbul
Nepal sel felaket
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