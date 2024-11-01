Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası, kış sezonu boyunca ziyarete kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Nemrut Kalderası'nda bulunan ayıların, yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı bir tür olduğu belirtildi.

Ziyaretçilerin "iyilik" adı altında yiyecek vermelerinin, elle beslemelerinin ayıların beslenme alışkanlığını olumsuz etkilendiğine yer verilen açıklama şöyle:

“Ayılar, besin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başlamışlardır. Mevsim değişiklikleri sonucu ziyaretçi sayısındaki azalmadan kaynaklı yiyecek bulma sıkıntıları başladığından, ayıların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için alanda bulunan ziyaretçilere saldırdıkları can ve mala zarar verdikleri, verebilecekleri gözlemlenmiş ve medya haberlerine yansımıştır.

“Ayıların beslenme alışkanlıklarını yeniden rehabilite etmek, oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek adına Nemrut Kalderası tedbiren ve geçici olarak 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla kış sezonu boyunca ziyarete kapatılmıştır.”

Doğadaki hayvanları beslemenin zararları

Ayı gibi vahşi hayvanların insanlar tarafından beslenmesi, onların doğal beslenme alışkanlıklarını bozarak vahşi yaşamda bağımsız yaşamalarını zorlaştırır. Doğada kendi yiyeceklerini bulmak yerine, insanlardan gelen yiyeceklere alışan hayvanlar, bu kaynağa güvenmeye başlar ve besin arama içgüdülerini kaybederler. Bu, hem hayvanların sağlığını hem de doğal ekosistemi olumsuz etkiler.

Ayrıca, insanlara yakınlaşmaya alışan hayvanlar, yiyecek aramak için kamp alanları veya turistik bölgeler gibi yerlere gelir. Bu durum, onların saldırgan davranışlar sergileme riskini artırır ve hem insanlara hem de kendi türlerine yönelik tehlikeli durumlar yaratır. (TY)