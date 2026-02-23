Nemesio Oseguera Cervantes kimdir?

“El Mencho” lakabıyla tanınan Nemesio Oseguera Cervantes, Meksika merkezli Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) kurucu lideri olarak biliniyor. Son on yılda Meksika’nın en güçlü ve en şiddetli organize suç yapılanmalarından birinin başında yer alan Oseguera, hem ülke içinde hem de uluslararası düzeyde en çok aranan suç figürlerinden biri haline geldi.

Michoacán eyaletinin kırsal bir bölgesinde, yoksul bir ailede büyüdüğü belirtilen Oseguera’nın genç yaşta ABD’ye göç ettiği, Kaliforniya’da tarım işçisi olarak çalıştığı ve burada suç bağlantıları nedeniyle hapis cezası aldığı resmi kayıtlara yansıdı. 1990’lı yıllarda ABD’den sınır dışı edilmesinin ardından Meksika’ya döndü.

Meksika’ya dönüşünden sonra yerel suç ağlarıyla temas kurduğu, ardından Sinaloa bağlantılı yapılarla ilişki geliştirdiği ifade ediliyor. 2010’ların başında Jalisco merkezli yeni bir yapılanma olan CJNG’nin liderliğini üstlenen Oseguera, kısa sürede örgütü ülke çapında etkili bir güce dönüştürdü. Kartel, özellikle metamfetamin üretimi ve kaçakçılığıyla öne çıkarken, son yıllarda ABD’ye yönelik fentanil sevkiyatındaki rolüyle uluslararası güvenlik gündeminin merkezine yerleşti.

El Mencho’nun liderliği döneminde CJNG, yüksek ateş gücü, askeri tarzda örgütlenme ve rakip kartellere karşı sert stratejileriyle dikkat çekti. Güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ve kamu düzenini hedef alan şiddet eylemleri, örgütün “en agresif kartellerden biri” olarak anılmasına yol açtı.

Aile hayatı da zaman zaman yargı süreçlerine konu oldu. Oğlu Rubén Oseguera González (“El Menchito”) ABD’de uyuşturucu suçlamalarıyla yargılanarak mahkûm edildi. Eşi kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı; kızı Jessica Johanna Oseguera González ise ABD’de finansal suçlar kapsamında ceza aldıktan sonra tahliye edildi.

Yakın çevresi tarafından içine kapanık ve temkinli biri olarak tanımlandığı; kamuoyunda ise nadiren görüntü vermesi nedeniyle “gölgedeki lider” olarak anıldığı aktarılıyor. Hakkında zaman zaman sağlık sorunları yaşadığına dair iddialar ortaya atılsa da bu konuda doğrulanmış resmi bilgiler sınırlı kaldı. Uzun süre yakalanamaması, etrafında hem korku hem de efsanevi bir algı oluşmasına neden oldu.

ABD Adalet Bakanlığı ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç suçlamaları yöneltilen Oseguera için, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Narkotik Ödül Programı kapsamında yakalanmasına ya da mahkûm edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül konuldu. Meksika makamları da ayrıca ödül açıklamıştı.

1966’da Michoacán Meksika’da doğdu.

