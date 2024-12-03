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Yayın Tarihi: 3 Aralık 2024 14:23
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2024 16:46
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Nelson Mandela'nın kitabına toplatma kararı

Diyarbakır 8’inci Kitap Fuarı’nda Nelson Mandela'nın "Özgürlüğe Giden Uzun Yol" kitabı ile Mehmet Hayri Durmuş'un mektuplarının derlendiği kitaba polisler, el koydu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nelson Mandela'nın kitabına toplatma kararı
*Fotoğraf: MA

Diyarbakır'da 8'inci Kitap Fuarı'nda iki kitap hakkında toplatma kararı çıkarıldı.

Aram Yayınevi’nin baskısını yaptığı Nelson Mandela'nın hayatını konu alan "Özgürlüğe Giden Uzun Yol" ile Diyarbakır 5 No'lu Askeri Cezaevindeki işkencelere karşı ölüm orucunda yaşamını yitiren Mehmet Hayri Durmuş'un mektuplarından derlenen kitaplara el konuldu.

MA'nın haberine  göre, polisler, her iki kitap hakkında toplatma kararı olduğunu belirtti.

Öte yandan dün ise Aram Yayınevi standında yer alan Mahmut Aba'ya ait "Dildarê Serkeftinê" adlı kitap hakkında toplatma kararı çıkarılmıştı.

Aram Yayınevi yetkilileri, polise tepki gösterdi. Stant çalışanı Newal Bulut, "Tek bir kitabımız kalana kadar da fuara katılacağız. Gasp edilen kitaplarımız yerine de 'Gasp edilen kitaplar' yazısı asacağız" dedi.

Mandela hakkında

Güney Afrika’da ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü Nelson Mandela, Temmuz 1918’de Umtata / Transkei’de doğdu.  Dünyanın en saygı duyulan devlet adamlarından biri olan Mandela, Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına dayalı rejimi (apartheid) yıkarak yerine tüm ırkların eşit şekilde temsil edildiği bir demokrasi getirmek için verilen mücadeleye önderlik etti.

27 yıl hapis yattıktan sonra Güney Afrika'nın seçimle iktidara gelen ilk siyah başkanı oldu, dünyanın çatışma yaşayan başka bölgelerine barış getirilmesine öncülük etti.

1993 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Mandela, siyahların girebildiği Forth Hare University Collage’i ve daha sonra Witwatersrand Üniversitesi’ni bitirerek 1942’de hukuk diploması aldı ve Güney Afrika’nın ilk siyah avukatı oldu.

Bir Dava İnsanı: Nelson Mandela
İBRAHİM GENÇ YAZDI
Bir Dava İnsanı: Nelson Mandela
5 Aralık 2017
Kavgamız yoksulluk ve insan haysiyetinin yoksunluğuyla
NELSON MANDELA'NIN RIVONIA SAVUNMASI/ 4
Kavgamız yoksulluk ve insan haysiyetinin yoksunluğuyla
25 Haziran 2020

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Nelson Mandela
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