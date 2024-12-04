Nejla Işık "BBC 100 Kadın 2024” listesinde

BBC, 2024 yılında dünyada ilham kaynağı ve etkili olan 100 kadını açıkladı.

Listede Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nadia Murad, tecavüze uğrayan ve bu konuda kamusal alanda mücadele yürüten Gisèle Pelicot, oyuncu Sharon Stone, Olimpik atletler Rebeca Andrade ve Allyson Felix, şarkıcı Raye, sanatçı Tracey Emin, iklim aktivisti Adenike Oladosu ve yazar Cristina Rivera Garza da var.

Bu yıl Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Sudan'da ölümcül çatışmalar ve insani krizlerle karşı karşıya gelen ve dünyanın dört bir yanında yapılan seçimlerde toplumların kutuplaşmasına tanıklık eden kadınlar daha da güçlü ve dayanıklı olmak zorunda kaldı.

BBC bu yılın kadınlar üzerindeki etkisini, dünyaları değişirken toplumsal değişiklik yaratmaya çalışan kadınları kutlayarak vurguluyor. Bu liste iklim acil durumunun etkilerini araştırma hedefini de koruyor ve kendi toplumlarında iklim krizinin etkileri ile mücadele eden öncülere dikkat çekiyor.

Nejla Işık Akbelen için direndi

Bu yıl listede Türkiye’den doğa akvisti Nejla Işık yer aldı.

BBC, geleneksel olarak hazırladığı dünyada ilham kaynağı olan "Yılın 100 Kadını" listesini paylaştı. BBC'nin 2024 100 Kadın listesinde, Türkiye'den bir isim yer aldı.

2023 Temmuz ayında Muğla İkizköy'deki kömür maden sahasının genişletilmesi için Akbelen Ormanı'nda yapılan ağaç kesimine karşı uzun süre eylem yapılmıştı.

Nejla Işık, bu süreçte Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı tutulan nöbetlere destek vermişti. 2024 yerel seçimlerinde Muğla'nın İkizköy mahallesinin muhtarı seçilen çiftçi Nejla Işık, 5 yıldır ağaç kesimine karşı mücadele veriyor.

"Ben değil biz kazandık"

31 Mart yerel seçimlerinde İkizköy'den muhtar adayı olan Nejla Işık, 164 geçerli oyun 93'ünü alarak muhtar seçildi.

O dönem bianet'ten Vecih Cüzdan'a konuşan Nejla Işık, "Çok mutluyuz. Burada, Muğla Milas’ı bu köyünde ilk defa bir kadın muhtar kazandı. Bir devrim yaptık galiba. Akbelen’in, İkizköylülerin mucizesi bence bu. Birlik ve beraberliğin getirdiği bir kazanım. Ben değil, biz kazandık. Tüm köylülerimizle birlikte tek yumruk olduk ve bugün bu başarıyı hep beraber kucakladık. Köyümüz ve köylümüz kazandı" demişti.

BBC 100 2024 Listesinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Türkiye’den daha önce hangi kadınlar listeye girmişti?

ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) doçent olan Canan Dağdeviren BBC 2023 ilham veren 100 kadın listesine seçildi.

Prof. Dr. Zehra Sayers, "BBC 100 Women 2019” listesinde ye alan ilk Türkiyeli kadındı. Listeye ikinci olarak geçen yıl, Türkiye’den Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temcisici Gülsüm Kav da girdi.

2021’de ise edebiyatçı – yazar Elif Şafak Türkiye’den listeye girenler arasında oldu. Şafak, ilk romanı “Pinhan” 1997'de yayınladı. 2009'da yayımlanan Aşk adlı romanı ile Türkiye edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eserinin yazarı unvanına sahip oldu. Şafak’ın kitapları otuzdan fazla dile çevrildi.

BBC 100 kadın listesi hakkında BBC, her yıl dünyanın dört bir yanından ilham kaynağı ve etkili olan 100 kadını içeren bir liste açıklıyor. Bu yılın kadınlar üzerindeki etkisini, dünyaları değişirken toplumsal değişiklik yaratmaya çalışan kadınları kutlayarak vurguluyor. 2013 yılında bir seri olarak başlatılan proje, kadınları merkeze yerleştiren hikayelere daha fazla yer vererek belgeseller, özellikler, incelemeler ve yaşamları hakkında röportajlar oluşturuyor. "BBC 2018 100 Kadın" listesinde Peru'dan yazar Isabel Alende, Yemen'den fotoğrafçı ve aktivist Büşra Yahya Almutawakel ve Özbekistan'dan akademisyen Leyla Belyalova yer almıştı. "BBC 2019 100 Kadın" listesinde, balerin Precious Adams, Greta Thunberg, Sara Wesslin yer almıştı. Bu liste iklim acil durumunun etkilerini araştırma hedefini de koruyor ve kendi toplumlarında iklim krizinin etkileri ile mücadele eden öncülere dikkat çekiyor.

(EMK)