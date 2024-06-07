'Nehre Su Taşımak: 20. Yılında Anadolu Kültür' Documentarist'te

Anadolu Kültür’ün 20 yılını anlatan “Nehre Su Taşımak: 20. Yılında Anadolu Kültür”, Documentarist 17. İstanbul Belgesel Günleri’nde izleyiciyle buluşuyor.

2022 yılında 20. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Anadolu Kültür, o yıl 2008-2022 yıllarını kapsayan bir faaliyet raporu yayınlamış, “Kültür ve Sanatı Paylaşarak 20 Yıl: Anadolu Kültür Söyleşileri” başlıklı bir söyleşi dizisi düzenlemiş ve bir belgeselin yapımına başlamıştı.

ANADOLU KÜLTÜR 20 YAŞINDA 104 kente yayılan, binlerce insana dokunan bir serüven

Anadolu Kültür’ün 20 yıllık yolcuğunu odağına alan belgesel, bu yıllar içinde Türkiye’de sivil toplum ve kültür sanat alanında yaşanan gelişmelere bakıyor.

Yapımcılığını Anadolu Kültür’ün, yürütücü yapımcılığını JotaFilm ve loudcat filmworks’ün yaptığı, senaryo ve rejisini Mert Kaya’nın üstlendiği belgesel film, 11 Haziran Salı günü 19:00’da Pera Müzesi’nde Türkiye Panorama programı kapsamında gösterilecek.

Belgesel gösterimine katılmak için buradan kayıt yapılabilir.

Senaryo, Reji: Mert Kaya

Yapım: Anadolu Kültür

Görüntü Yönetmeni: Meryem Yavuz

Montaj: Can Eskinazi, Mert Kaya

Sanat Yönetmeni: Günsu Sarı

İçerik Ekibi: Asena Günal, Övgü Gökçe Yaşa, Tamar Nalcı

Yardımcı Yönetmen: Aslı Özoğuz

Ses Tasarım: Ilgar Gökhan

Yürütücü Yapımcı: Mert Kaya (JotaFilm, loudcat.filmworks)

Yardımcı Yapımcı: Barış Can Ertürk (JotaFilm)

Yapım Koordinatörleri: Arican Paker, Mustafa Akçaöz

Mert Kaya hakkında

Belgesel yönetmeni ve video sanatçısı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunu. İlk filmi “Aşk Bitti” (2017) prömiyerini 36. İstanbul Film Festivali'nde yaptı ve 10. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri'nde JvdK Yeni Yetenek Ödülü'ne değer görüldü. Hafıza Merkezi ile birlikte hazırladığı “Heyula” (2019) adlı video işi “Aşikâr Sır” sergisi kapsamında Karşı Sanat'ta gösterildi. Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde ana sergide yer alan "Side by Side" projesinde proje ortağı video sanatçısı olarak yer aldı. Bertha Foundation'ın çağrısıyla gerçekleşen kısa film üretim programı için “DEPO.Tophane.İstanbul” (2022) filmini üretti.(AÖ)