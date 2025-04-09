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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 13:10
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 13:11
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‘Nehre Su Taşımak’ 18 Nisan'da Ankara'da

Belgesel gösteriminin ardından, Anadolu Kültür ekibinden katılımcılarla söyleşi gerçekleştirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
‘Nehre Su Taşımak’ 18 Nisan'da Ankara'da

Anadolu Kültür’ün 20 yılını anlatan “Nehre Su Taşımak: 20. Yılında Anadolu Kültür” belgeseli, 18 Nisan Cuma günü saat 19:00’da Ankara Alman Kültür Merkezi’nde (Goethe Institut) gösterilecek.

Gösterimin ardından Anadolu Kültür ekip üyelerinin katılımıyla Bilge Taş moderatörlüğünde bir söyleşi düzenlenecek.

2022 yılında 20. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Anadolu Kültür, o yıl 2008-2022 yıllarını kapsayan bir faaliyet raporu yayımlamış, “Kültür ve Sanatı Paylaşarak 20 Yıl: Anadolu Kültür Söyleşileri” başlıklı bir söyleşi dizisi düzenlemiş ve bir belgeselin yapımına başlamıştı.

Nehre Su Taşımak belgeseli bir taraftan Diyarbakır Sanat Merkezi ve Depo’yu hayata geçiren Anadolu Kültür’ün 20 yıllık yolculuğunu odağına alırken diğer taraftan da bu yıllar içinde Türkiye’de sivil toplum ve kültür sanat alanında yaşanan gelişmelere dair ipuçları taşıyor.

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Nehre Su Taşımak: 20. Yılında Anadolu Kültür
2024, 66’

Senaryo, Reji: Mert Kaya
Yapım: Anadolu Kültür
Görüntü Yönetmeni: Meryem Yavuz
Montaj: Can Eskinazi, Mert Kaya
Sanat Yönetmeni: Günsu Sarı
İçerik Ekibi: Asena Günal, Övgü Gökçe Yaşa, Tamar Nalcı
Yardımcı Yönetmen: Aslı Özoğuz
Ses Tasarım: Ilgar Gökhan
Yürütücü Yapımcı: Mert Kaya (JotaFilm, loudcat.filmworks)
Yardımcı Yapımcı: Barış Can Ertürk (JotaFilm)
Yapım Koordinatörleri: Arican Paker, Mustafa Akçaöz

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Anadolu Kültür depo istanbul nehre su taşımak Osman Kavala asena günal Mert Kaya
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