‘Nehre Su Taşımak’ 18 Nisan'da Ankara'da

Anadolu Kültür’ün 20 yılını anlatan “Nehre Su Taşımak: 20. Yılında Anadolu Kültür” belgeseli, 18 Nisan Cuma günü saat 19:00’da Ankara Alman Kültür Merkezi’nde (Goethe Institut) gösterilecek.

Gösterimin ardından Anadolu Kültür ekip üyelerinin katılımıyla Bilge Taş moderatörlüğünde bir söyleşi düzenlenecek.

2022 yılında 20. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Anadolu Kültür, o yıl 2008-2022 yıllarını kapsayan bir faaliyet raporu yayımlamış, “Kültür ve Sanatı Paylaşarak 20 Yıl: Anadolu Kültür Söyleşileri” başlıklı bir söyleşi dizisi düzenlemiş ve bir belgeselin yapımına başlamıştı.

Nehre Su Taşımak belgeseli bir taraftan Diyarbakır Sanat Merkezi ve Depo’yu hayata geçiren Anadolu Kültür’ün 20 yıllık yolculuğunu odağına alırken diğer taraftan da bu yıllar içinde Türkiye’de sivil toplum ve kültür sanat alanında yaşanan gelişmelere dair ipuçları taşıyor.

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Nehre Su Taşımak: 20. Yılında Anadolu Kültür

2024, 66’ Senaryo, Reji: Mert Kaya

Yapım: Anadolu Kültür

Görüntü Yönetmeni: Meryem Yavuz

Montaj: Can Eskinazi, Mert Kaya

Sanat Yönetmeni: Günsu Sarı

İçerik Ekibi: Asena Günal, Övgü Gökçe Yaşa, Tamar Nalcı

Yardımcı Yönetmen: Aslı Özoğuz

Ses Tasarım: Ilgar Gökhan

Yürütücü Yapımcı: Mert Kaya (JotaFilm, loudcat.filmworks)

Yardımcı Yapımcı: Barış Can Ertürk (JotaFilm)

Yapım Koordinatörleri: Arican Paker, Mustafa Akçaöz

(TY)