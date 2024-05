Nehir Tuna’nın Altın Lale ödüllü filmi 'YURT', 17 Mayıs’ta sinemalarda

Nehir Tuna’nın dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan ve geçen hafta İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film seçilerek Altın Lale Ödülü’nün sahibi olan ilk uzun metraj filmi “YURT”, 17 Mayıs’ta sinemalarda.

Başka Sinema dağıtımıyla gösterime girecek film, 14 Mayıs Salı akşamı City’s Nişantaşı’nda ekip katılımıyla gösterilirken, İstanbul’daki diğer gösterimlerini 15 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy Sineması’nda ve 18 Mayıs Cumartesi günü de Atlas 1948 Sineması’nda yapacak.

90’lı yılların sonu Türkiye’sinin siyasi kutuplaşma atmosferinde geçen bir büyüme hikâyesi anlatan “YURT”, on dört yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in ailesinin zoruyla gönderildiği tarikat yurdu ile gündüzleri okumaya gittiği devlet lisesi arasında sıkışıp kaldığı hayatını izliyor.

Yapımcılığını Tanay Abbasoğlu’nun üstlendiği filmde Doğa Karakaş, Can Bartu Arslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer ve Didem Ellialtı rol alıyor.

"YURT", Venedik Film Festivali’nin Bisato d’Oro Ödülleri’nde En İyi Senaryo Ödülü, Saint-Jean-de-Luz Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü ile SFCC Film Eleştirmenleri Ödülü’nü, Marakeş Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ve Annonay İlk Filmler Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü kazandı.

Nehir Tuna hakkında

Yönetmen, senarist.

Tekirdağ doğumlu. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve film üstüne ilk yüksek lisansını 2013’te ABD’de Rochester Institute of Technology’de yönetmenlik alanında tamamladı. New York merkezli bağımsız film stüdyosu Greencard Pictures’da çalıştı ve New York Üniversitesi Profesörü Marilyn Horowitz’in kreatif asistanlığını yaptı. 2016’da Columbia Üniversitesi’nde film yüksek lisansına başladı. 2019’da ilk uzun metraj projesi “YURT” ile 2019’da Sundance Senaristler Laboratuvarı’na (Sundance Screenwriters Lab) ve 2020’de de Sundance Yönetmenler ve Senaristler Laboratuvarı’na (Sundance Directors and Screenwriters Lab) seçildi. Aynı projeyle, Selanik Film Festivali’nde Crossroads Co Production Forum, MFI Concept Factory ve Balkan Film Connection’a seçildi ve Antalya Film Festivali’nin Antalya Film Forumu'nda Villa Kult Berlin Artistik Destek Ödülü’nü kazandı.

Filmografi: Yurt (Dormitory, 2023), Ayakkabı (The Shoes, 2018), Basur (Hemorrhoid, 2015), Arkadaşlar (Friends, 2017), Dedeler En İyisini Bilir (Grandpas Know Best, 2012), Mary's Bathroom Camp (2010), 18 (2010), Bakire Ada (Virgin Island, 2007)

(AÖ)