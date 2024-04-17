Nedim Şener'e HDP'lilere hakaretten ceza

Hürriyet gazetesi yazarı, iktidara yakın gazeteci Nedim Şener, HDP’lilere hakaretten tazminat cezasına çarptırıldı.

Şener, 17 Haziran 2022’de katıldığı Haber Global canlı yayınında HDP’lilere hitaben “Türkiye Cumhuriyeti HDP’yi finanse ediyor diyorsun. Öyle öyle, Hazine’den para veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi yani vergilerimizden ödenen para HDP’ye veriliyor ve HDP bunu PKK’ya aktarıyor. Biz bunu biliyoruz, biz buna itiraz ediyoruz. Ben vermiyorum, ben vermeyin diyorum zaten. Devlet veriyor diyorum maalesef, o yardımın verilmesi tıpkı HDP'nin varlığı gibi hukukidir ama gayri meşrudur, gayri ahlakidir. O kuruşun hepsinin hesabının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hırsızlardan, bu halkın parasını çalıp vatan millet bütünlüğü üzerine Anayasa, Meclis’te yemin eden ve şereften yoksun o milletvekillerine o paralar haram olsun” dedi.

Canlı yayındaki sözleri sonrası HDP, Şener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Şener’in, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi ve tehdit’ suçlarını işlediği belirtildi.

15 bin TL tazminat ödeyecek

Mahkeme kararını bugünkü köşe yazısında duyuran Şener, hakkındaki iki ayrı suç duyurusunun birinden sonuç çıktığını söyledi.

Şener, HDP’li Filiz Kerestecioğlu’nun şikayeti üzerine 15 bin lira tazminat cezasına çarptırıldığını belirtti.

Şener, yazısında hakaretlerini sürdürdü ve şunları söyledi: “HDP’nin milletvekili olarak hakkında siyası yasak talep edilen ve namus ve şerefi üzerine ettiği yemine sadık kalmayan Filiz Kerestecioğlu’nu talep ettiği tazminatın tamamı olan 15 bin TL ödememe hükmedildi. Ayrıca o televizyon konuşmamda veya diğerlerinde Kerestecioğlu’nun adı geçmediği halde mahkeme bu kişinin manevi olarak zarar gördüğünü nasıl tespit etti anlamak mümkün değil. Hukuki temeli olmayan ve aynı konudaki diğer yargı kararına aykırı bu tazminat cezasına elbette itiraz edeceğiz."

(RT)