Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Ebdî li Hewlêrê civiyan

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mezlûm Ebdî li Hewlêrê civiyan.
Ev civîn piştî hevdîtina Mezlûm Ebdî ya bi Nûnerê Amerîkayê yê Kar û Barên Sûriyeyê Tom Barrack re pêk hat.
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mezlûm Ebdî li Hewlêrê careke din civiyan.
Ev duyemîn civîna Nêçîrvan Barzanî û Mezlûm Ebdî ye di vê hefteyê de. Her du serkirde 19ê vê mehê jî li Hewlêrê civiyabûn. Di civîna 19ê mehê de rewşa li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê dan û standinên HSDyê yên bi Şamê re hatibûn gotûbêjkirin.
Civîna Barrack û Ebdî
Tom Barrack îro li gel Mezlûm Ebdî û Hevseroka Daîreya Têkîliyên Derve ya Rêveberiya Xweser Îlham Ehmedê civiya.
Nûnerê Amerîkayê yê Sûriyeyê di daxuyaniyekê de tekezî li ser piştgiriya Amerîkayê ya ji bo rêkeftina HSD û hikûmeta Sûriyeyê kir.
Barrack diyar kir ku ew şanaz in ku îro li gel Fermandarê Giştî yê HSDyê General Mezlûm Ebdî û Hevseroka Daîreya Têkîliyên Derve ya Rêveberiya Xweser Îlham Ehmedê civiyane.
Tom Barrack di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku Amerîkayê piştgiriya xwe ya bihêz û pêbendbûna xwe ya ji bo pêşxistina "pêvajoya tevlîbûnê" dupat kiriye.
Ev pêvajo di çarçoveya rêkeftina 18ê Kanûna Paşîn a di navbera Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) û hikûmeta Sûriyeyê de hatibû diyarkirin.
(TY/AY)