TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 22.01.2026 16:46 22 Çile 2026 16:46
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.01.2026 16:56 22 Çile 2026 16:56
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Ebdî li Hewlêrê civiyan

Civîna îro ya Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Ebdî, piştî civîna Fermandarê Giştî yê HSDyê ya li gel Nûnerê Amerîkayê yê Sûriyeyê Tom Barrack pêk hat.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Ebdî li Hewlêrê civiyan

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mezlûm Ebdî li Hewlêrê civiyan.

Ev civîn piştî hevdîtina Mezlûm Ebdî ya bi Nûnerê Amerîkayê yê Kar û Barên Sûriyeyê Tom Barrack re pêk hat.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mezlûm Ebdî li Hewlêrê careke din civiyan.

Ev duyemîn civîna Nêçîrvan Barzanî û Mezlûm Ebdî ye di vê hefteyê de. Her du serkirde 19ê vê mehê jî li Hewlêrê civiyabûn. Di civîna 19ê mehê de rewşa li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê dan û standinên HSDyê yên bi Şamê re hatibûn gotûbêjkirin.

Civîna Barrack û Ebdî

Tom Barrack îro li gel Mezlûm Ebdî û Hevseroka Daîreya Têkîliyên Derve ya Rêveberiya Xweser Îlham Ehmedê civiya.

Nûnerê Amerîkayê yê Sûriyeyê di daxuyaniyekê de tekezî li ser piştgiriya Amerîkayê ya ji bo rêkeftina HSD û hikûmeta Sûriyeyê kir.

Barrack diyar kir ku ew şanaz in ku îro li gel Fermandarê Giştî yê HSDyê General Mezlûm Ebdî û Hevseroka Daîreya Têkîliyên Derve ya Rêveberiya Xweser Îlham Ehmedê civiyane.

Tom Barrack di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku Amerîkayê piştgiriya xwe ya bihêz û pêbendbûna xwe ya ji bo pêşxistina "pêvajoya tevlîbûnê" dupat kiriye.

Ev pêvajo di çarçoveya rêkeftina 18ê Kanûna Paşîn a di navbera Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) û hikûmeta Sûriyeyê de hatibû diyarkirin.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rojava Mazlûm Ebdî Nêçîrvan Barzanî tom barrack
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê