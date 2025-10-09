TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 9 Cotmeh 2025 15:31
 ~ Nûkirina Dawî: 9 Cotmeh 2025 15:54
2 xulek Xwendin

Nêçîrvan Barzanî û Hakan Fîdan civiyan

Di civînê de li ser mijara avê, geşedanên li herêmê û pêşxistina têkiliyên bi hev re hatine nîqaş kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Nêçîrvan Barzanî û Hakan Fîdan civiyan
Fotograf: Nêçirvan Barzanî û Hakan Fîdan / Malpera Fermî a Serokatiya Herêma Kurdistanê

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, li Enqereyê di çarçoveya serdana Tirkiyeyê de bi Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan re hevdîtin kir.

Têkildarî serdanê daxuyanî hate dayin û hate gotin ku di hevdîtinê de li ser mijara avê, geşedanên li herêmê û pêşxistina têkiliyên bi hev re nîqaş hatine kirin.

Tê payîn ku Barzanî di saetên pêş de bi Serokomarê AKPî Recep Tayyîp Erdogan re jî bicive.

Nêçîrvan Barzanî piştî hevdîtinê bi rêya hesabê xwe yê Xê got:

“Min û Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan hevkariya berdewam a di navbera Herêma Kurdistanê, Îraq û Tirkiyeyê de gotûbêj kir. Me ji bo çareserkirina mijarên berjewendiya hevpar û bipêşxistina aramiya li seranserê herêmê teqezî li ser girîngiya hewlên herêmî yên hevaheng kir.”

Serokatiya Herêma Kurdistanê li ser naveroka civînê daxuyanî da. Di daxuyaniyê de weha hatiye gotin:

“Her du aliyan di civînê de teqezî li ser daxwaza xwe ya ji bo bi pêşxistina pêwendiyên Tirkiyeyê yên bi Îraq û Herêma Kurdistanê re kir û nêrînên xwe yên derbarê berfirehkirina warên hevkariya hevbeş anîn zimên.”

Li gorî daxuyaniya Serokatiyê, Nêçîrvan Barzanî û Hakan Fîdan behsa pirsgirêka avê ya di navbera Tirkiye û Îraqê de kiriye.

Nêçîrvan Barzanî bal kişandiye ser pêwîstiya hevahengiya di navbera Îraq û Tirkiyeyê de diyar kiriye ku divê birêvebirin bi awayekî be ku hemû pêdiviyên her du aliyan dabîn bike.

Her wiha “rewşa herêmê û çend mijarên din ên girîng ên hevbeş” jî mijarên din a civînê bûn.

(AY)

*Çavkanî: MA, Rûdaw, Malpera Fermî Serokatiya Herêma Kurdistanê



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Nêçîrvan Barzanî hakan fidan Herêma Kurdistana Iraqê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê