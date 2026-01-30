Nêçîrvan Barzanî: Di avakirina Sûriyeyê de divê mafên Kurdan bê misogerkirin

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî piştgiriya xwe ya ji bo lihevkirina di navbera hikûmeta Sûriyeyê û Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) de nîşan da.
Nêçîrvan Barzanî di daxuyaniyekê de diyar kir ku ev lihevkirin ji bo rawestandina şer, tevlîkirina saziyên leşkerî û îdarî, mîsogerkirina mafên sivîl û perwerdeyê yên gelê Kurd û vegera koçberan a ji bo warên wan hatiye kirin.
Nêçîrvan Barzanî anî ziman ku ew piştgiriyekî tam didin peymanê û ev yek ji bo çareseriya krîza li Sûriyeyê gelekî girînge ev tişt got:
Em pêşwazî û piştevaniya lihevhatina navbera Hikûmeta Sûriyeyê û Hêzên Sûriyeya Demokratîk HSDê dikin ji bo rawestandina şer, têkelkirina saziyên leşkerî û kargêrî, misogerkirina mafên medenî û perwerdehiyê yên gelê Kurd û vegera koçberan bo ser cih û warên wan.
Ev lihevhatin pêngaveke girîng û durist e ji bo çareseriya aştiyane û bidawîanîna aloziyan. Me her tim tekez kiriye ku diyalog, hevfêmkirin û rêyên siyasî, tenê dergeh in ji bo dîtina çareseriyeke berdewam ku di berjewendiya hemû aliyan de be.
Ev lihevhatin zemîneyeke bihêz ji bo tenahî, aştiya civakî û pêkvejiyana aştiyane ya navbera pêkhateyan xweş dike. Em hêvîdar in bibe cihê avakirina Sûriyeyeke yekbûyî, parastina mafên gelê Kurd û hemû pêkhateyan di destûra bihêt de û bidestveanîna aramiyê ji bo Sûriye û herêmê bi giştî.
