NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 30.01.2026 16:29 30 Çile 2026 16:29
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.01.2026 16:44 30 Çile 2026 16:44
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Nêçîrvan Barzanî: Di avakirina Sûriyeyê de divê mafên Kurdan bê misogerkirin

"Hêviya me ew e ku ev gav ji bo avakirina Sûriyeyekî yekbûyî, garantîkirina mafên gelê Kurd û hemû pêkhateyan di destûra bingehîn de û pêkanîna aramiya li tevahiya herêmê bibe wesîle.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Nêçîrvan Barzanî: Di avakirina Sûriyeyê de divê mafên Kurdan bê misogerkirin

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî piştgiriya xwe ya ji bo lihevkirina di navbera hikûmeta Sûriyeyê û Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) de nîşan da.

Nêçîrvan Barzanî di daxuyaniyekê de diyar kir ku ev lihevkirin ji bo rawestandina şer, tevlîkirina saziyên leşkerî û îdarî, mîsogerkirina mafên sivîl û perwerdeyê yên gelê Kurd û vegera koçberan a ji bo warên wan hatiye kirin.

Nêçîrvan Barzanî anî ziman ku ew piştgiriyekî tam didin peymanê û ev yek ji bo çareseriya krîza li Sûriyeyê gelekî girînge ev tişt got:

Em pêşwazî û piştevaniya lihevhatina navbera Hikûmeta Sûriyeyê û Hêzên Sûriyeya Demokratîk HSDê dikin ji bo rawestandina şer, têkelkirina saziyên leşkerî û kargêrî, misogerkirina mafên medenî û perwerdehiyê yên gelê Kurd û vegera koçberan bo ser cih û warên wan.

Ev lihevhatin pêngaveke girîng û durist e ji bo çareseriya aştiyane û bidawîanîna aloziyan. Me her tim tekez kiriye ku diyalog, hevfêmkirin û rêyên siyasî, tenê dergeh in ji bo dîtina çareseriyeke berdewam ku di berjewendiya hemû aliyan de be.

Ev lihevhatin zemîneyeke bihêz ji bo tenahî, aştiya civakî û pêkvejiyana aştiyane ya navbera pêkhateyan xweş dike. Em hêvîdar in bibe cihê avakirina Sûriyeyeke yekbûyî, parastina mafên gelê Kurd û hemû pêkhateyan di destûra bihêt de û bidestveanîna aramiyê ji bo Sûriye û herêmê bi giştî.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Nêçîrvan Barzanî Rojava Sûriye
