Necip Çapraz kimdir?

Gazeteci.

Gazetecilik mesleğine 1991 yılında Hakkâri Demokrat Gazetesi’nde adım atan Necip Çapraz, 1993 yılında Hakkâri’nin ilk özel radyo ve televizyonunun kuruluşunda aktif rol oynadı.

Bölge basınının gelişimine öncülük eden Çapraz, 2000 yılında Yüksekova Haber gazetesinin kuruluşunu üstlendi; uzun yıllar bu mecrada gazetecilik ve yazarlık yapmanın yanı sıra Anadolu Ajansı fahri muhabirliği görevini de yürüttü.

Meslek hayatı boyunca haberleri nedeniyle çeşitli baskılara maruz kalan Çapraz, 22 Eylül 2005 tarihinde Yüksekova’da maskeli bir grubun hedefi olarak ağır yaralandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve pek çok basın örgütünün sert tepki gösterdiği bu saldırıya ve karşılaştığı tüm engellere rağmen mesleğinden kopmadı.

Bölgedeki gelişmeleri habere ve fotoğrafa dönüştürmeyi sürdüren usta gazeteci, kaleme aldığı yazılarla yerel basının sorunlarını ve Hakkâri’de gazeteci olmanın zorluklarını kamuoyuna duyurdu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Sağlık Yüksekokulu mezunu olan Necip Çapraz, 1967 yılında Yüksekova’da doğdu.

(EMK)