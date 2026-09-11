Nebî Yavûzê bi nexweşî ji girtîgehê derketibû, koça dawî kir

Nebî Yavuz di sala 1993an de li navçeya Nisêbîna Mêrdînê hatibû girtin û Dadgeha Ewlekariya Dewletê (DGM) ya Amedê cezayê muebbetê lê birîbû. Nebî Yavûz di girtîgehên Mêrdîn, Amed, Edene, Vezîkopru û Bafrayê yên Samsûnê de maye.
Cezayê li Nebî Yavûz hatibû birîn qediyabû û diviyabû di Sibata 2023an de bihata berdan. Lêbelê Lijneya Çavdêrî û Îdarî ya Girtîgehê berdana Yavuz 6 mehan taloq kiribû. Yavûz piştî 30 sal û 6 mehan di 5ê Tîrmeha 2023an de ji Girtîgeha Tîpa M a Bafra Samsûnê hatibû berdan.
Yavûzê ku piştî 30 salan hatiye berdan: Serkeftin dê ya me be
Nebî Yavûz piştî hatibû berdan dest bi kontrolên tenduristiyê kiribû û gumana penceşêra pankreasê lê hatibû kirin. Yavuzê ku demekê li malê derman dibû, nêzî du meh bûn rewşa wî xirab bû û ew biribûn Nexweşxaneya Tewqûfê ya Qoserê.
Hat zanîn ku Nebî Yavûz bi nexweşiya penceşêra pankreasê ketiye ku di asta dawî de bûye.
Li gorî nûçeya Ajansa Welat Yavûzê ku li nexweşxaneyê derman dibû, di saetên serê sibê de koça dawî kir. Cenazeyê Nebî Yavûz dê piştî karûbarên olî dê li gundê Sitîlê yê girêdayî navçeya Nisêbînê bê veşartin.
“Serkeftin dê ya me be"
Nebî Yavûz piştî hatibû berdan berê çûbû cem malbata xwe ya li Îzmîrê û piştre vegeriyabû welatê xwe.
Yavûz di daxuyaniya ku piştî berdana xwe dabû de wiha gotibû:
“Dîroka me ya têkoşînê ya 50 salî, bi deh hezaran kesan re dewam dike. Têkoşîna me bi ked û berxwedana gel mezin dibe. Di girtîgehan de jî ev hêvî û bawerî, me li ser piyan hişt, hêzê da me. Bi têkoşîna ku hatiye dayîn serê min bilind e û ez pê serfiraz im. Serkeftin dê ya me be.”
(AY)